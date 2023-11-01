В Коми продают пост ДПС за 1,6 миллиона рублей

В настоящее время принимаются заявки от потенциальных покупателей, желающих приобрести эту недвижимость. Аукцион для определения победителя запланирован на 20 ноября.

Кстати в столице Коми тоже продают одно здание, которое ранее принадлежало Сбербанку. Знаковая постройка с каждым годом лишь дорожает. Ее стоимость уже достигла 120 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.