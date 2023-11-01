В Коми продают пост ДПС за 1,6 миллиона рублей
- 11:00 1 ноября
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- Служба новостей
Комитет по управлению муниципальным имуществом городской мэрии Ухты объявил аукцион на продажу бывшего поста ДПС с кадастровым номером 11:20:0601003:105.
Организатор торгов оценил недвижимость, представленную одноэтажным нежилым зданием площадью 43,9 квадратных метра, в сумму 1 миллион 619,8 тысячи рублей. Помимо здания, также отчуждается земельный участок площадью 762 квадратных метра, стоимостью 434 тысячи рублей.
В настоящее время принимаются заявки от потенциальных покупателей, желающих приобрести эту недвижимость. Аукцион для определения победителя запланирован на 20 ноября.
Кстати в столице Коми тоже продают одно здание, которое ранее принадлежало Сбербанку. Знаковая постройка с каждым годом лишь дорожает. Ее стоимость уже достигла 120 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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