В Коми для жен участников СВО открылся женский клуб "Zа ней"

В региональном филиале Фонда "Защитники Отечества" было открыто женское пространство под названием "Zа ней". Это место предназначено для женщин, чьи близкие стали участниками специальной военной операции, где они могут общаться, получать поддержку и развиваться.

В рамках этого женского клуба будут проводиться различные тренинги, мастер-классы, а также предоставляться психологическая и юридическая поддержка. Особое внимание будет уделяться поддержке матерей и жен военнослужащих, включая специализированные программы помощи в воспитании детей. Женский клуб "Zа ней" также предоставит возможность завести новых друзей и получить необходимые знания.