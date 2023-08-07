38-летний мужчина, который пропал на дачах в Коми, найден

38-летний Михаил Тюрнин, который пропал 2 августа, найден. Об этом рассказали волонтеры “Лиза Алерт”.

Напомним, его местонахождение было неизвестно почти неделю. Он пропал в СНТ “Вурдысь” в Выльгорте — именно там его видели в последний раз. Вскоре волонтеры “Лиза Алерт” объявили о начале поисков и взялись за распространение листовок с ориентировками.