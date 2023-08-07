38-летний мужчина, который пропал на дачах в Коми, найден
- 17:10 7 августа
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- Служба новостей
"Лиза Алерт"
38-летний Михаил Тюрнин, который пропал 2 августа, найден. Об этом рассказали волонтеры “Лиза Алерт”.
Напомним, его местонахождение было неизвестно почти неделю. Он пропал в СНТ “Вурдысь” в Выльгорте — именно там его видели в последний раз. Вскоре волонтеры “Лиза Алерт” объявили о начале поисков и взялись за распространение листовок с ориентировками.
И вот, спустя несколько дней, 7 июля, мужчину удалось найти. Он оказался жив. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробностей об обстоятельствах нахождения пропавшего волонтеры не раскрывают.
Напомним также, в Коми сейчас ищут 36-летнего Антона Сурнина. Мужчина пропал между Ухтой и Сыктывкаром. По информации добровольцев, он исчез 3 августа.
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