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В Коми пропал 36-летний мужчина с голубыми глазами

В Коми пропал 36-летний мужчина с голубыми глазами"Лиза Алерт"

В Коми разыскивают 36-летнего Антона Сурнина. Мужчина пропал между Ухтой и Сыктывкаром, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

По информации добровольцев, мужчина исчез 3 августа. Сейчас им необходима помощь в распространении ориентировок с приметами:

  • Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, цвет глаз — голубой, голова обрита наголо.
  • Пропавший был одет в футболку, синие джинсы, черно-белые кроссовки и черную кепку.

Сообщать любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02.

Напомним также, в Сыктывкаре продолжаются поиски 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Недавно стало известно, что он попал на запись камеры видеонаблюдения недалеко от центра города.

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