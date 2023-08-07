В Коми пропал 36-летний мужчина с голубыми глазами
- 09:35 7 августа
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- Служба новостей
"Лиза Алерт"
В Коми разыскивают 36-летнего Антона Сурнина. Мужчина пропал между Ухтой и Сыктывкаром, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
По информации добровольцев, мужчина исчез 3 августа. Сейчас им необходима помощь в распространении ориентировок с приметами:
- Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, цвет глаз — голубой, голова обрита наголо.
- Пропавший был одет в футболку, синие джинсы, черно-белые кроссовки и черную кепку.
Сообщать любую информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02.
Напомним также, в Сыктывкаре продолжаются поиски 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Недавно стало известно, что он попал на запись камеры видеонаблюдения недалеко от центра города.
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