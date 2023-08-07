В Коми пропал 36-летний мужчина с голубыми глазами

По информации добровольцев, мужчина исчез 3 августа. Сейчас им необходима помощь в распространении ориентировок с приметами:

Напомним также, в Сыктывкаре продолжаются поиски 49-летнего Александра Аркадьевича Шнитко. Он пропал 28 июля и с тех пор о нем ничего неизвестно. Недавно стало известно, что он попал на запись камеры видеонаблюдения недалеко от центра города.