Овен строит будущее, Рака подведет близкий человек: гороскоп на неделю с 7 по 13 августа

Овен На этой неделе Овнам откроются интересные варианты для построения прекрасного будущего. Не спешите сразу воплощать их в жизнь. Составьте план покорения заветных целей и штурмуйте этот Эверест со среды. В личных отношениях старайтесь уделять больше внимания второй половине. Забудьте про бытовуху и наконец-то вспомните о романтике. Удачные дни для свиданий — четверг и пятница. Телец Отложите на время карьерные амбиции и насладитесь домашним уютом. Общение с близкими, интерьерные новинки и совместные ужины — вот рецепт идеальной недели для Тельцов. В выходные советуем махнуть всем дружным семейством в небольшое путешествие. Выбирайте активный отдых, такой досуг вам точно запомнится.

Близнецы Близнецам придется принимать ответственные решения, которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Забудьте чужие советы и слушайте только свою интуицию — так вы найдете ответ на все вопросы. В конце недели проверьте здоровье, могут обостриться хронические заболевания.

Рак

В начале недели возникнут серьезные трудности: вас подведет близкий человек или не удастся воплотить в жизнь задуманную идею. Не отчаивайтесь, со среды тучи рассеются и вы легко решите эти проблемы. В четверг планируйте деловые переговоры — в этот день вас ждет удача в налаживании полезных связей.

Лев

Львов терзают обиды на вторую половину. Не уходите в эту «Санта-Барбару» с головой, лучше сосредоточьтесь на своих планах и желаниях. Пора их реализовывать! Займитесь финансовыми вопросами во вторник, а со второй половины недели воплощайте давние задумки. Все получится!

Дева

Кто-то слишком расслабился. Отдых — это хорошо, но рабочие обязанности никто не отменял. Потрудитесь эту неделю, иначе в будущем возникнут проблемы с руководством. На любовном фронте обстановка тоже непростая: готовьтесь к небольшим ссорам с партнером на бытовой почве. Что же делать? Поделите с кавалером домашние обязанности и больше времени уделяйте друг другу. Вот увидите, поводов для недовольства будет меньше.

Весы

Осторожнее храните свои секреты, на этой неделе все тайное может стать явным. В среду Весов могут атаковать мошенники. Не доверяйте посторонним и продумайте надежную защиту ваших банковских данных. На трудовом фронте обстановка спокойная, но расслабляться не стоит. Выполняйте к сроку намеченную работу, лишние проблемы вам не нужны.

Скорпион

Хватит дуться на окружающих. Пора забыть про старые обиды и пообщаться с давними знакомыми, им есть что вам рассказать. Любовные отношения Скорпионов ждет проверка на прочность в виде недолгой разлуки. Не переживайте, она скоро закончится.

Стрелец

В последнее время Стрельцы слишком увлеклись бытовыми обязанностями. Понимаем, у вас накопилось много дел, но зачем заниматься ими в одиночку? Приобщайте к домашним хлопотам домочадцев. Совместное приготовление любимых блюд и дружная уборка пойдут всем только на пользу. В рабочих вопросах проявите организованность: чаще проверяйте почту и наведите порядок в документах, иначе упустите важное.

Козерог

Козероги будут слишком раздражительными. На вас навалится много рабочих и бытовых проблем. Не переживайте, справитесь. По нашим подсчётам, станет легче уже к четвергу. В конце недели планируйте финансовые сделки и запуск крупных проектов. В эти дни удача будет на вашей стороне.

Водолей

Водолеев ждут серьезные перемены на работе и в личной жизни. Неожиданно вам поступит интересное деловое предложение. Внимательно обдумайте его, ведь новые обязанности могут отразиться на отношениях с партнером. В конце недели тщательно проверяйте ключи и другие ценные вещи, велика вероятность кражи.

Рыбы