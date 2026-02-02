Причины такого нашествия медуз в Азовском море активно обсуждаются среди ученых. Некоторые считают, что юго-западный ветер, преобладавший в регионе последние дни, пригнал их к берегу, словно сдул пыль со стола. Другие полагают, что аномально жаркая погода и, как следствие, повышение температуры воды сыграли ключевую роль. Но есть и третья версия, связывающая это явление с увеличением солености Азовского моря после обмеления Северо-Крымского канала. Канал снабжал море пресной водой из Каховского водохранилища, разрушенного в 2023 году. Отсутствие этого "живительного источника" могло кардинально изменить условия обитания в море.

Пляжи Краснодарского края на Азовском побережье столкнулись с неожиданным нашествием медуз. Отдыхающие делятся в соцсетях кадрами, демонстрирующими тысячи этих морских обитателей, образующих сплошную полосу вдоль берега, усложняя купание. Словно кто-то рассыпал стеклярус по поверхности воды. Эксперты предостерегают: прикосновение к медузам может вызвать ожоги, превращая морской отдых в потенциально опасное занятие. Возникает вопрос: откуда в Азовском море, не самом типичном для этих существ, взялось такое количество медуз? Это как если бы в степи вдруг появились пингвины.

Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ, поясняет: "Медузы подвержены периодическим вспышкам численности. Это связано с их жизненным циклом и благоприятными условиями для размножения. Они не способны активно сопротивляться течениям, поэтому ветер может согнать их в одно место в огромных количествах. В данном случае совпали благоприятное для них лето, сезон появления медуз и ветер, собравший их вместе". Это как если бы все звезды сошлись в одном месте.

Говоря об опасности для человека, Марьинский подчеркивает, что речь идет о корнеротах, и встреча с ними может вызвать ожоги, сравнимые с ожогами от крапивы. Получить такой "подарок" от моря – перспектива малоприятная.

Представитель одного из отелей в Пересыпи, отвечая на вопрос о ситуации на побережье, отмечает возможную связь с уровнем солености воды: "Они появились до 8 июля. Вчера их было очень много, особенно у берега. А вот позавчера был прекрасный день, ни одной медузы не видела. В прошлом году они тоже появлялись. Просто Крымский канал больше не опресняет Азовское море. Раньше оно было полупресным, а такая вода не подходила для медуз. Когда канал перестал опресняться, соленая вода с Черного моря пошла сюда, и их ареал обитания расширился. Получилась идеальная среда – и тепло, и соленая вода". Это как если бы в вашем саду внезапно выросли тропические растения.

Татьяна Куриленко, редактор издания "Приазовские степи" из Ейска, расположенного почти в 300 километрах от Пересыпи, подтверждает наличие медуз на побережье. Она отмечает, что это явление наблюдается уже несколько лет, но сейчас их не так много, как, например, в Ейске. Это как если бы кофейные зерна постепенно рассеивались по всему столу.

Роман Пукалов, директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль", пытается успокоить, утверждая, что нашествие медуз – явление временное: "Эти пляжи сейчас очень популярны у отдыхающих. К сожалению, появление там медуз – очень неприятная история. Сейчас на Таманском полуострове температура воды в море 27-28 градусов, что не очень типично для этого района. Возможно, такое повышение температуры воды вызвало нашествие медуз. Но могу всех успокоить: это ненадолго. Через несколько дней побережье освободится". Словно после дождя выглянет солнце.

Стоит отметить, что диаметр зонтика корнерота может достигать 60-90 сантиметров, а масса – более 4 килограммов. Этот вид черноморской медузы даже считается потенциально пригодным для употребления в пищу. Хотя это точно не то, чего хочется попробовать на отдыхе.

Как защититься от встречи с медузой: инструкция для отдыхающих

Несмотря на оптимистичные прогнозы о скором исчезновении медуз с побережья, туристам следует соблюдать осторожность. Важно помнить, что ожог от медузы может вызвать аллергическую реакцию. В случае контакта с медузой рекомендуется промыть пораженное место морской водой (не пресной) и обработать антигистаминным кремом. При появлении сильных отеков, затрудненного дыхания или других признаков аллергической реакции необходимо немедленно обратиться к врачу. Даже мертвые медузы, выброшенные на берег, сохраняют свои жалящие свойства в течение определенного времени. Поэтому нужно быть бдительным, как сапер на минном поле.

