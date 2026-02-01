Товары из Чижик, которые я купила с отзывами - стоит брать или нет. Кухонные гаджеты, товары для дома

Инструкцию изучила под микроскопом. Дело не в иероглифах, а в сложности конструкции. Я предпочитаю простоту: вода, кофе, кнопка – и наслаждайся. А тут – кофейный дзен, медитация с термометром.

Начну, пожалуй, с гейзерной кофеварки, этакой "итальянки с опытом", о которой перешептываются все домашние эспрессо-машины. Чек храню, как зеницу ока, в телефоне. В "Чижике", знаете ли, даже с чеком товар назад принимают не всегда охотно - расстаются с прибылью без энтузиазма.

Внешне – глаз не оторвать: матовое покрытие, не оставляет следов, ручка лежит в руке, словно влитая. Дно – обычное, ничего выдающегося. Крышка открывается легко, без скрипов. Готовый напиток словно по мановению волшебной палочки появляется в верхней части. И тут я почувствовала себя юным химиком: как вода, нагреваясь снизу, превращается в пар, просачивается сквозь кофейный порошок и выливается наверх? Настоящая алхимия!

Для наглядности сняла верхнюю часть. Ситечки – тонкие, как марля. Нижнее поднимается плавно, как крышка рояля, – в форме воронки, для воды. Кофе засыпается в фильтр между колбами, и ставим конструкцию на плиту. Огонь должен быть тихим.

И вот начинается самое интересное. Нужно стоять столбом и слушать – когда звук затихает. Услышали шипение – снимайте немедленно. Прозевали момент – и кофе горит, пригорает, а колба раскаляется, как сковорода в аду. Отмывать остатки – каторга, особенно ради одной чашки. В этот момент я вспомнила бабушку, которая три часа отмывала советскую соковыжималку после стакана сока. В итоге захотелось просто пить сок из пакета.

О вкусе. Мой любимый молотый кофе приобрел новый оттенок. Не лучше, не хуже – другой. Сначала не могла понять, что это. Потом догадалась: похоже на запах старого чайника с накипью. Вода долго кипит, превращается в пар, проходит сквозь кофе, затем – через фильтр… и все это в замкнутом металлическом пространстве. Ассоциация с тем чайником в офисе, который никто не чистил лимонной кислотой.

Продавщица убеждала, что кофе будет чистым, без гущи. Гуща, конечно, есть. Но главное – вкус изменился до неузнаваемости, пить его мне не захотелось. Простите, поклонники мокки и гейзерных систем, – не моё.

Переходим к следующему экспонату – портативному блендеру-термосу. Компактный, беспроводной, идеален для прогулок.

Выглядит стильно: гладкий корпус, приятно держать в руке, крышка плотно прилегает. Внутренняя колба, судя по звуку, из прочного пластика. Сверху – мотор и острые ножи, как у обычного блендера.

В комплекте – трубочка (отмывается тяжело, поэтому использую свою металлическую) и USB-кабель. Батарея – зверь: пользуюсь почти месяц каждый день, заряжаю раз в неделю.

Коктейль делаю просто: средний банан, стакан молока. Два нажатия, переворачиваю, жду 40 секунд. Банан превращается в воздушное, однородное пюре.

Кстати, о пользе: банан – источник калия и энергии, гликемическую нагрузку снижаю молоком. Добавьте творог, и получится почти десерт.

Вспоминаю, как Малышева советовала добавлять в коктейль сырое яйцо вместе со скорлупой. Мой стационарный блендер не измельчил скорлупу в пыль, осталась неприятная крошка. Поэтому, если решитесь, заранее измельчите скорлупу в ступке. Такой коктейль подарит вам дневную дозу кальция и калия.

Переходим к компактной овощерезке. В коробке – минимальный набор: две ёмкости, два ножа (синий для мягких овощей, серый для твердых).

Картошка режется идеально – ровные ломтики, как на картинке. Но потом нужно отмывать решетку. Остатки забиваются в ячейки, нужна щетка и пинцет. Советуют замачивать в перкарбонате, но эффект слабый. Если у вас посудомойка — вам это не грозит. А у меня её нет. Так что после нескольких раз устройство отправилось в шкаф. Полезно, но слишком хлопотно.

А вот ручной чоппер в "Чижике" раскупают моментально. Я взяла спонтанно. Собрала не сразу. Нож вставляется только одной стороной (круглой вниз). Обещают, что режет овощи, сыр и орехи.

Решила проверить на огурце – и ножи застряли. Мягкие продукты вроде авокадо и салата измельчить можно, но обычным ножом это проще. Отправлю в подарок.

И напоследок – анатомическая подушка. Знакомая изогнутая форма. Купила такую два года назад за 999 рублей. Она держит форму идеально: наполнитель плотный, упругий, не проседает. Да, со временем немного пожелтела, но на качестве это не повлияло.

Главное – эффект. Хроническая головная боль из-за обычной подушки прошла после первой же ночи. Сначала было непривычно спать на боку, а теперь без этого – как без воздуха.

Кстати, завезли новые принты постельного белья: кофе, леопард, березка, пейсли, векторные цветы. Ткань плотная, краски не линяют.

Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также: