Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Лук "любит" только воду и стекло: вот как получаю свежий лучок к супу за неделю. Никакой земли и хлопот

Лук "любит" только воду и стекло: вот как получаю свежий лучок к супу за неделю. Никакой земли и хлопотнейросеть GС

Середина зимы — не повод отказываться от свежей, хрустящей зелени. В то время как за окном метель, на вашей кухне может вовсю колоситься миниатюрная грядка. Вырастить зеленый лук в домашних условиях — это не просто интересный эксперимент, а практичный способ всегда иметь под рукой источник витаминов и ароматную добавку к супам и салатам. Весь процесс от посадки до первой срезки занимает всего 7-10 дней, если знать несколько ключевых принципов.

Подготовительный этап: выбор «кандидатов» для выгонки

Успех начинается с выбора правильного посадочного материала. Для быстрой выгонки пера лучше всего подходят здоровые, плотные луковицы среднего размера (диаметром 3-4 см). Идеально, если на донце уже видны зачатки корешков, а из макушки едва проклевывается зеленый росток. Если ростков нет, их появление можно стимулировать, подрезав сухую верхушку на 0,5-1 см и замочив луковицы в теплой (около 30°C) воде на пару часов.

Что нужно для старта:

  • Луковицы репчатого лука (лучше брать с прошлого урожая, а не новые, которые могут быть обработаны ингибиторами роста).
  • Емкость: для метода с землей — контейнер глубиной от 12-15 см с дренажными отверстиями; для гидропонного метода — устойчивые стаканы, рюмки или специальные проращиватели.
  • Субстрат: универсальный грунт для рассады или овощей.
  • Вода: отстоянная, комнатной температуры.

Способ первый: посадка в грунт для быстрого и сочного урожая

Этот метод предпочитают те, кто хочет получить максимальный результат — более толстые, сочные и ароматные перья за короткий срок.

  1. Подготовка. Насыпьте в контейнер грунт, слегка увлажните его. Не нужно сильно утрамбовывать — корням нужен доступ воздуха.
  2. Посадка. Луковицы вдавите в грунт так, чтобы в земле оказалась только их нижняя треть — корневая часть и донце. Расстояние между луковицами — 2-3 см. Они должны стоять плотно, но не давить друг на друга.
  3. Уход и результат. Поставьте контейнер на светлый подоконник. Первые 3-4 дня можно держать его в прохладе (16-18°C), чтобы укрепились корни, затем — в тепле (20-24°C). Поливайте умеренно, только когда верхний слой почвы станет сухим на ощупь. Уже через неделю вы сможете срезать первые перья высотой 10-15 см.

Способ второй: выгонка в воде для чистоты и простоты

Если вы не хотите иметь дело с землей, этот метод для вас. Он чище, хотя урожай формируется на пару дней дольше.

  1. Установка. Возьмите устойчивую емкость (узкий стакан, баночку от детского питания). Налейте воды столько, чтобы она лишь касалась донца луковицы, покрывая зачатки корней на 1-2 мм. Само тело луковицы не должно плавать в воде — это вызовет гниение.
  2. Гигиена — залог успеха. Воду необходимо менять ежедневно. Каждый раз промывайте под проточной водой и донце луковицы, и саму емкость, чтобы избежать появления слизи и неприятного запаха.
  3. Ускорение роста. Чтобы перо росло крепким, в воду можно добавлять натуральные стимуляторы. На стакан воды достаточно 1 чайной ложки древесной золы (источник калия) или 2-3 капли свежего сока алоэ вера, который действует как природный биостимулятор.

Как собрать урожай и получить «вторую волну»

Срезайте перо, отступая примерно 1,5-2 см от самой луковицы. Это важно: если срезать слишком низко, можно повредить точку роста, и дальнейшая выгонка прекратится. При правильном уходе (особенно в грунте) одна луковица может дать 2-3 полноценные срезки.

Ключевые условия для успеха в обоих методах — обилие рассеянного света (зимой хорошо подойдет южный или восточный подоконник) и не слишком высокая температура. В прохладе перо растет медленнее, но получается более темным, плотным и насыщенным по вкусу.

Таким образом, ваш собственный зеленый конвейер на подоконнике — это реальность, не требующая специальных навыков или больших затрат. Это простой и наглядный способ добавить немного живой природы и свежести в зимний рацион.

Ранее мы писали Сею вместо петунии и все лето радуюсь: этот кустарник цветет с мая по ноябрь — и простой в уходе и Эти 3 сорта жимолости по вкусу слаще клубники в шоколаде: урожая завались — и уход минимальный.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+