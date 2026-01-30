Лук "любит" только воду и стекло: вот как получаю свежий лучок к супу за неделю. Никакой земли и хлопот

Середина зимы — не повод отказываться от свежей, хрустящей зелени. В то время как за окном метель, на вашей кухне может вовсю колоситься миниатюрная грядка. Вырастить зеленый лук в домашних условиях — это не просто интересный эксперимент, а практичный способ всегда иметь под рукой источник витаминов и ароматную добавку к супам и салатам. Весь процесс от посадки до первой срезки занимает всего 7-10 дней, если знать несколько ключевых принципов. Подготовительный этап: выбор «кандидатов» для выгонки Успех начинается с выбора правильного посадочного материала. Для быстрой выгонки пера лучше всего подходят здоровые, плотные луковицы среднего размера (диаметром 3-4 см). Идеально, если на донце уже видны зачатки корешков, а из макушки едва проклевывается зеленый росток. Если ростков нет, их появление можно стимулировать, подрезав сухую верхушку на 0,5-1 см и замочив луковицы в теплой (около 30°C) воде на пару часов.

Что нужно для старта: