2 ложки – и любой засор вылетит в канализацию со свистом: ни едкой химии, ни мучений с вантузом – секрет сантехника

Откройте для себя простой и безопасный метод, который вернёт вашей раковине идеальный слив.

Почти каждый сталкивался с досадной проблемой — вода перестаёт уходить в раковине, а запах из слива портит настроение. Обычные средства вроде вантуза или агрессивной химии не всегда помогают, а иногда могут даже навредить трубам. Однако существует проверенный домашний способ, которым делятся между собой опытные мастера.

Почему домашние методы иногда лучше магазинной химии

Промышленные средства для прочистки труб содержат едкие компоненты, которые могут повредить коммуникации и опасны для здоровья. Механическая прочистка вантузом не панацея, особенно если пробка образовалась в сифоне. Альтернатива — экологичные и доступные ингредиенты, которые есть на кухне. Их сочетание создаёт мощную реакцию, которая разрыхляет засор и проталкивает его дальше по канализации.

Пошаговая инструкция: готовим чудо-смесь

Для этого способа прочистки слива вам понадобятся четыре привычных продукта.

  1. Подготовка ингредиентов. Вам потребуется: пищевая сода (50 г), поваренная соль (2 чайных ложки), столовый уксус 9% (полстакана) и жидкое средство для мытья посуды (полстакана).

  2. Начало реакции. Засыпьте в отверстие слива соду, затем добавьте две ложки соли.

  3. Закрепляющий этап. В отдельной ёмкости смешайте уксус и средство для мытья посуды. Аккуратно вылейте раствор в слив поверх соды и соли.

  4. Выжидаем и завершаем. Накройте сливное отверстие старой крышкой или мокрой тряпкой на 15–20 минут. Внутри трубы начнётся активное пенообразование, которое разрыхлит пробку.

  5. Финальный штрих. Приготовьте около литра горячей воды (70–80 градусов) и медленно вылейте её в раковину, чтобы смыть остатки смеси и протолкнуть засор. Откройте кран с горячей водой на пару минут для окончательной промывки.

Этот метод не только устраняет пробку, но и очищает сифон от жирового налёта. Реакция соды, уксуса и моющего средства создаёт пенящуюся среду, а горячая вода завершает процесс. Для профилактики проблем стоит периодически промывать слив горячей водой с моющим средством.

