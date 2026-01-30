Беру растительное масло — и кухонные шкафчики сияют как новые: застарелый жир исчезает без едкой химии

Липкий налет от готовки, тусклые разводы и жирные пятна на кухонных шкафах — это знакомый каждому бытовой фронт работ. Многие сразу хватаются за агрессивные спреи, но есть способ проще, экологичнее и часто эффективнее. Его секрет — в двух продуктах, которые уже есть на вашей кухне.

Почему жир так сложно удалить с мебели

Жир — не просто грязь, это сложное органическое соединение. Водой его не смыть, так как их молекулы не взаимодействуют. Агрессивные щелочи в химических средствах действительно расщепляют жир, но могут повредить лакокрасочное покрытие или оставить едкий запах. Наша задача — найти деликатный, но действенный растворитель, который справится с задачей, не навредив поверхности.