Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Узнала секрет "жирного" стебля - вот как заставить рассаду расти, словно на дрожжах. Этим пользуются лишь умные дачники

Узнала секрет "жирного" стебля - вот как заставить рассаду расти, словно на дрожжах. Этим пользуются лишь умные дачникинейросеть GС

Каждый, кто выращивает рассаду, знает: от её здоровья зависит весь будущий урожай. Мечта о коренастых растениях с сочными листьями и развитой корневой системой осуществима без магазинной химии. Секрет кроется в трёх проверенных натуральных подкормках, которые работают в согласии с природой.

Птичий помет: концентрированный заряд азота для активного роста

Если рассада выглядит бледной и тянется вверх, формируя тонкий, слабый стебель, ей критически не хватает азота. Птичий помет — это мощный источник этого элемента, который отвечает за формирование зелёной массы и процесс фотосинтеза.

Как приготовить: разведите 1 кг сухого или свежего помёта в 10 литрах воды. Дайте смеси настояться в тепле 2-3 дня, периодически помешивая.

Как применять: полученный концентрат разведите чистой водой в пропорции 1:10. Полейте растения по уже увлажнённой почве, избегая попадания на листья.

Важный нюанс: такую насыщенную подкормку используют однократно, через 10-14 дней после пикировки. Переизбыток азота заставит растение «жировать», наращивая листву в ущерб цветению и развитию корней.

Луковая шелуха: натуральный антисептик и витаминный коктейль

Это средство выполняет двойную функцию: питает и защищает. Фитонциды в шелухе подавляют патогенную микрофлору в почве, предотвращая чёрную ножку. Витамины и микроэлементы укрепляют иммунитет рассады.

Как приготовить: горсть чистой шелухи (20-30 г) залейте 5 литрами тёплой воды. Настаивайте 3-4 дня в тёмном месте, пока вода не приобретёт цвет крепкого чая.

Как применять: процедите настой и полейте им рассаду под корень. Результат заметен быстро: листва становится насыщенно-зелёной, а стебли — более упругими и крепкими.

Банановая кожура: калийная поддержка перед высадкой в грунт

Калий необходим для формирования сосудистой системы растения, водного обмена и устойчивости к стрессам. Признак его дефицита — пожелтение и подсыхание краёв нижних листьев.

Как приготовить: кожуру от 4-5 бананов промойте, поместите в трёхлитровую банку и залейте водой. Настаивайте 2-3 дня.

Как применять: удалите кожуру, а полученным настоем поливайте рассаду раз в две недели. Это поможет растениям стать коренастыми и легче перенести пересадку.

Главный принцип работы с натуральными удобрениями — умеренность и наблюдение. Чередуя эти подкормки и внимательно следя за реакцией растений, вы вырастите сильную, закалённую рассаду, готовую дать обильный и здоровый урожай.

Ранее мы писали  Эти 3 сорта жимолости по вкусу слаще клубники в шоколаде: урожая завались — и уход минимальный  и  Посадила эффектный многолетник на балконе и в саду - теперь утопаю в цветах. И чем меньше трогаешь, тем ярче цветет.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+