Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой трюк, который всегда работает

Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой трюк, который всегда работаетнейросеть shedevrum

Кто из нас не сталкивался с этой проблемой: готовишь сочный стейк, аппетитные котлетки, а после остаётся только одно желание – отмыть кухню от жирных брызг? Плита, фартук, пол – всё покрыто мельчайшими капельками масла. Забудьте об этом кошмаре. Существует гениально простой способ сделать процесс жарки более аккуратным и сохранить чистоту на кухне. И секретный ингредиент – обычный уксус.

Масляный "фейерверк": почему масло так не любит воду

Главный виновник жировых брызг – вода. Когда продукты, содержащие влагу (мясо, рыба, овощи), попадают на раскалённую сковороду, вода моментально превращается в пар. Эти микроскопические взрывы разрывают поверхность масла, разбрызгивая вокруг себя горячие капельки. Даже крошечная капля воды на дне сковороды может спровоцировать настоящий "фейерверк".

Соль – не панацея: недостатки традиционного метода

Многие хозяйки, пытаясь укротить брызги, щедро посыпают сковороду солью. Действительно, кристаллы соли могут частично препятствовать разлёту капель. Но у этого метода есть ощутимые недостатки. Во-первых, легко пересолить блюдо, особенно если используется мелкая соль. Во-вторых, соль может подгорать на сильном огне, придавая блюду неприятный вкус.

Уксус – кулинарный ниндзя: секретное оружие профессионалов

Вместо того, чтобы рисковать вкусом блюда, возьмите на вооружение секретный приём профессиональных поваров – используйте уксус! Его эффективность обусловлена его гигроскопичными свойствами: уксус эффективно связывает остатки влаги на поверхности сковороды.

Как сделать чудо: пошаговая инструкция против брызг

Чтобы навсегда забыть о жирных пятнах на кухне, следуйте этой простой инструкции:

  1. Подготовьте сковороду. Разогрейте сковороду на плите, затем снимите её с огня и дайте немного остыть (около 30-40 секунд). Это важно, чтобы уксус не испарился слишком быстро.
  2. Протрите уксусом. Возьмите бумажное полотенце или чистую салфетку, слегка смочите её уксусом (буквально пара капель достаточно) и тщательно протрите дно и стенки сковороды.
  3. Начинайте готовить. Теперь можно смело наливать масло и приступать к жарке. Уксус быстро испарится при нагревании, не оставив абсолютно никакого привкуса на продуктах. Важно: не используйте уксусную эссенцию, только столовый уксус.

Чистота и свежесть: приятные бонусы уксусного лайфхака

Уксус не только защищает от брызг, но и помогает уменьшить интенсивность запаха жарки, который часто въедается в кухонный текстиль и мебель. После приготовления еды ваша кухня останется заметно чище и свежее. Всего несколько секунд, потраченных на этот простой трюк, способны преобразить ваш кулинарный опыт, сделав его более приятным и комфортным.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+