Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой трюк, который всегда работает

Кто из нас не сталкивался с этой проблемой: готовишь сочный стейк, аппетитные котлетки, а после остаётся только одно желание – отмыть кухню от жирных брызг? Плита, фартук, пол – всё покрыто мельчайшими капельками масла. Забудьте об этом кошмаре. Существует гениально простой способ сделать процесс жарки более аккуратным и сохранить чистоту на кухне. И секретный ингредиент – обычный уксус.

Масляный "фейерверк": почему масло так не любит воду

Главный виновник жировых брызг – вода. Когда продукты, содержащие влагу (мясо, рыба, овощи), попадают на раскалённую сковороду, вода моментально превращается в пар. Эти микроскопические взрывы разрывают поверхность масла, разбрызгивая вокруг себя горячие капельки. Даже крошечная капля воды на дне сковороды может спровоцировать настоящий "фейерверк".