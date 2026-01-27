Почему в Германии нет ипотеки, но у многих своё жильё: пользуются изобретением китайцев
- 04:03 27 января
- Иван Скоробогатов
"Своё жильё – есть своё жильё", – аксиома, известная каждому, кто когда-либо жил или планирует жить на этой планете. Собственная недвижимость дарит особое ощущение свободы. Можно делать всё, что душе угодно (в пределах разумного, конечно).
Однако случаи бывают разные. Вспомнился рассказ знакомого о соседях в новостройке – выходцах из Таджикистана. Они умудрились развести на балконе кур и петуха, а в ванной устраивали ритуальный забой баранов. Участковый, конечно, приходил, но только разводил руками: "Вроде ничего страшного не сделали, виновными себя не считают…".
Ну а если в собственности целый дом – это вообще заявка на успех. Собственный клочок земли и дом по умолчанию добавляют +50 к ощущению уверенности и спокойствия. Даже в сложные времена можно, например, разбить небольшой огород и сэкономить на овощах. Шутка, конечно, но дом действительно даёт чувство безопасности и контроля над ситуацией.
В России исторически сложилась тяга к собственному жилью. Мы всегда стремились к тому, чтобы "было своё". И, возможно, мы были бы в списке лидеров по владению жилой недвижимостью, если бы не льготная ипотека, которая привела к резкому росту цен – жильё стало настоящей роскошью.
Неудивительно, ведь некоторые "льготники" умудрялись оформлять по 256 квартир в ипотеку. Без осуждения! Видно, люди очень нуждаются, большая семья (сарказм, если что). Ближе всего к нам в стремлении к собственному жилью, пожалуй, только Болгария. Остальные страны существенно отстают. Но рассказ пойдёт не о России и не о Болгарии, а о Германии.
Дело в том, что немцы сегодня оказались в похожей ситуации. Своим жильём владеет относительно небольшая часть населения, да и особого желания обзаводиться им у них нет. Это немецкая специфика. Схожесть же с нашей ситуацией заключается в том, что в обеих странах жильё стало невероятно дорогим, а ипотека не всегда остаётся доступной.
Грубо говоря, и мы, и они, в большинстве своём, не можем купить квартиру без кредита или внезапно свалившегося наследства. Проблема лишь в том, что у нас ипотека не работает из-за непосильных процентов, а у немцев нежелание связываться с ней связано с другой причиной – у них есть более эффективный способ обзавестись собственным жильём.
Этот способ называется Bausparkasse, что переводится как "строительно-сберегательная касса". Удивительно, но несмотря на немецкое название, Bausparkasse – изобретение вовсе не немецкое. Прообразы таких касс появились… в Китае.
Примерно в 200 году до нашей эры, то есть 22 столетия назад. Император Лю Бан, основатель династии Хань, столкнулся с проблемой: население империи росло, цены на недвижимость взлетели, и простым людям стало сложно приобрести жилье.
Он предложил элегантное решение: создать кассу взаимопомощи, куда люди в течение 5 лет вносили бы деньги. Когда накапливалась определённая сумма, касса выкупала нужное жилье, а остаток выплачивался людьми в течение 10-15 лет под сниженный процент. Выгода была для всех — и для продавцов, и для покупателей.
В XVII веке с этой китайской схемой познакомились англичане, и она им очень понравилась. Кассы взаимопомощи стали активно появляться в Англии, а затем перекочевали и в Германию.
Сотни тысяч немецких рабочих захотели купить собственный дом или квартиру и стали вступать в кассы взаимопомощи. Желающих было так много, что государство не справлялось с финансированием. Доходило до смешного: каждый год проводили лотерею среди желающих купить недвижимость. Кому повезёт, тот и мог оформить кредит на покупку жилья через кассу.
Сегодня в Германии, конечно, никаких лотерей нет. Система работает по принципу сообщества вкладчиков, объединённых в Bausparkollektiv. Люди копят деньги, и когда общий фонд достигает достаточной суммы, средства выдаются в виде займов участникам очереди.
Договор с Bausparkasse состоит из двух основных этапов:
-
Фаза накопления. Участник регулярно вносит деньги на специальный счёт, чтобы накопить минимальную часть целевой суммы. Обычно требуется накопить около 30% от общей суммы договора (Bausparsumme). В течение этой фазы на сбережения начисляются проценты.
-
Кредитная фаза. После достижения необходимого уровня сбережений участник получает право на получение оставшейся части целевой суммы в качестве кредита. Процентная ставка по этому кредиту фиксируется в момент подписания договора и остаётся неизменной на всём сроке его действия.
Главная особенность этой системы в том, что люди фиксируют выгодную процентную ставку по будущему кредиту, что защищает их от роста ставок на рынке. Накопления застрахованы государством на сумму до 100 000 евро. Да и нагрузка на государство в этом случае ниже, чем при поддержке ипотеки.
У этой системы есть только один "недостаток": немцы часто просто не заинтересованы в покупке жилья. Им нравится снимать квартиры, а при необходимости – расторгать договор аренды и переезжать на новое место.
Германия – одна из немногих стран в Европе, где собственное жильё имеет всего 42% населения. Остальное – арендное. Дело доходит до парадокса: многие немцы, будучи собственниками квартир или домов, сдают свою недвижимость в аренду и сами снимают жильё.
