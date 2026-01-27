Почему в Германии нет ипотеки, но у многих своё жильё: пользуются изобретением китайцев

Однако случаи бывают разные. Вспомнился рассказ знакомого о соседях в новостройке – выходцах из Таджикистана. Они умудрились развести на балконе кур и петуха, а в ванной устраивали ритуальный забой баранов. Участковый, конечно, приходил, но только разводил руками: "Вроде ничего страшного не сделали, виновными себя не считают…".

"Своё жильё – есть своё жильё", – аксиома, известная каждому, кто когда-либо жил или планирует жить на этой планете. Собственная недвижимость дарит особое ощущение свободы. Можно делать всё, что душе угодно (в пределах разумного, конечно).

Ну а если в собственности целый дом – это вообще заявка на успех. Собственный клочок земли и дом по умолчанию добавляют +50 к ощущению уверенности и спокойствия. Даже в сложные времена можно, например, разбить небольшой огород и сэкономить на овощах. Шутка, конечно, но дом действительно даёт чувство безопасности и контроля над ситуацией.

В России исторически сложилась тяга к собственному жилью. Мы всегда стремились к тому, чтобы "было своё". И, возможно, мы были бы в списке лидеров по владению жилой недвижимостью, если бы не льготная ипотека, которая привела к резкому росту цен – жильё стало настоящей роскошью.

Неудивительно, ведь некоторые "льготники" умудрялись оформлять по 256 квартир в ипотеку. Без осуждения! Видно, люди очень нуждаются, большая семья (сарказм, если что). Ближе всего к нам в стремлении к собственному жилью, пожалуй, только Болгария. Остальные страны существенно отстают. Но рассказ пойдёт не о России и не о Болгарии, а о Германии.

Дело в том, что немцы сегодня оказались в похожей ситуации. Своим жильём владеет относительно небольшая часть населения, да и особого желания обзаводиться им у них нет. Это немецкая специфика. Схожесть же с нашей ситуацией заключается в том, что в обеих странах жильё стало невероятно дорогим, а ипотека не всегда остаётся доступной.

Грубо говоря, и мы, и они, в большинстве своём, не можем купить квартиру без кредита или внезапно свалившегося наследства. Проблема лишь в том, что у нас ипотека не работает из-за непосильных процентов, а у немцев нежелание связываться с ней связано с другой причиной – у них есть более эффективный способ обзавестись собственным жильём.

Этот способ называется Bausparkasse, что переводится как "строительно-сберегательная касса". Удивительно, но несмотря на немецкое название, Bausparkasse – изобретение вовсе не немецкое. Прообразы таких касс появились… в Китае.

Примерно в 200 году до нашей эры, то есть 22 столетия назад. Император Лю Бан, основатель династии Хань, столкнулся с проблемой: население империи росло, цены на недвижимость взлетели, и простым людям стало сложно приобрести жилье.

Он предложил элегантное решение: создать кассу взаимопомощи, куда люди в течение 5 лет вносили бы деньги. Когда накапливалась определённая сумма, касса выкупала нужное жилье, а остаток выплачивался людьми в течение 10-15 лет под сниженный процент. Выгода была для всех — и для продавцов, и для покупателей.

В XVII веке с этой китайской схемой познакомились англичане, и она им очень понравилась. Кассы взаимопомощи стали активно появляться в Англии, а затем перекочевали и в Германию.

Сотни тысяч немецких рабочих захотели купить собственный дом или квартиру и стали вступать в кассы взаимопомощи. Желающих было так много, что государство не справлялось с финансированием. Доходило до смешного: каждый год проводили лотерею среди желающих купить недвижимость. Кому повезёт, тот и мог оформить кредит на покупку жилья через кассу.

Сегодня в Германии, конечно, никаких лотерей нет. Система работает по принципу сообщества вкладчиков, объединённых в Bausparkollektiv. Люди копят деньги, и когда общий фонд достигает достаточной суммы, средства выдаются в виде займов участникам очереди.

Договор с Bausparkasse состоит из двух основных этапов:

Фаза накопления. Участник регулярно вносит деньги на специальный счёт, чтобы накопить минимальную часть целевой суммы. Обычно требуется накопить около 30% от общей суммы договора (Bausparsumme). В течение этой фазы на сбережения начисляются проценты. Кредитная фаза. После достижения необходимого уровня сбережений участник получает право на получение оставшейся части целевой суммы в качестве кредита. Процентная ставка по этому кредиту фиксируется в момент подписания договора и остаётся неизменной на всём сроке его действия.

Главная особенность этой системы в том, что люди фиксируют выгодную процентную ставку по будущему кредиту, что защищает их от роста ставок на рынке. Накопления застрахованы государством на сумму до 100 000 евро. Да и нагрузка на государство в этом случае ниже, чем при поддержке ипотеки.

У этой системы есть только один "недостаток": немцы часто просто не заинтересованы в покупке жилья. Им нравится снимать квартиры, а при необходимости – расторгать договор аренды и переезжать на новое место.

Германия – одна из немногих стран в Европе, где собственное жильё имеет всего 42% населения. Остальное – арендное. Дело доходит до парадокса: многие немцы, будучи собственниками квартир или домов, сдают свою недвижимость в аренду и сами снимают жильё.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также: