Не курага, не изюм – и в 2 раза полезнее чернослива: ученые назвали самый витаминный сухофрукт

Создано в Шедевруме

В мире сухофруктов, где курага, изюм и чернослив удерживают лидирующие позиции, скромный сушеный инжир постепенно выходит на первый план, становясь настоящей "звездой" питательности. Диетологи все чаще называют его "скрытым сокровищем", ведь по концентрации важных минералов и клетчатки он превосходит своих популярных "собратьев", претендуя на звание незаменимого компонента ежедневного рациона. Двойной удар: клетчатка и микроэлементы Главная ценность сушеного инжира – его диетические волокна. В 100 граммах этого лакомства содержится около 18 граммов клетчатки. Это почти вдвое больше, чем в аналогичной порции чернослива, и сравнимо с курагой. Однако уникальность инжира заключается в мягком воздействии клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения без резкого слабительного эффекта, свойственного черносливу. Она создает ощущение сытости и поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, словно заботливый садовник, ухаживающий за вашим внутренним миром.

Но истинный козырь инжира – внушительный минеральный состав. По содержанию кальция он держит уверенное первенство среди сухофруктов: 214 мг на 100 граммов. Для сравнения, курага содержит около 160 мг, а чернослив – всего 72 мг. Это делает инжир надежным союзником в поддержании здоровья костей и зубов, словно прочный фундамент для вашего скелета. Кроме того, он богат калием (более 1000 мг на 100 граммов), который необходим для стабильной работы сердца и поддержания оптимального кровяного давления.