Не курага, не изюм – и в 2 раза полезнее чернослива: ученые назвали самый витаминный сухофрукт
- 00:20 27 января
- Иван Скоробогатов
В мире сухофруктов, где курага, изюм и чернослив удерживают лидирующие позиции, скромный сушеный инжир постепенно выходит на первый план, становясь настоящей "звездой" питательности. Диетологи все чаще называют его "скрытым сокровищем", ведь по концентрации важных минералов и клетчатки он превосходит своих популярных "собратьев", претендуя на звание незаменимого компонента ежедневного рациона.
Двойной удар: клетчатка и микроэлементы
Главная ценность сушеного инжира – его диетические волокна. В 100 граммах этого лакомства содержится около 18 граммов клетчатки. Это почти вдвое больше, чем в аналогичной порции чернослива, и сравнимо с курагой. Однако уникальность инжира заключается в мягком воздействии клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения без резкого слабительного эффекта, свойственного черносливу. Она создает ощущение сытости и поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, словно заботливый садовник, ухаживающий за вашим внутренним миром.
Но истинный козырь инжира – внушительный минеральный состав. По содержанию кальция он держит уверенное первенство среди сухофруктов: 214 мг на 100 граммов. Для сравнения, курага содержит около 160 мг, а чернослив – всего 72 мг. Это делает инжир надежным союзником в поддержании здоровья костей и зубов, словно прочный фундамент для вашего скелета. Кроме того, он богат калием (более 1000 мг на 100 граммов), который необходим для стабильной работы сердца и поддержания оптимального кровяного давления.
Умеренный сахар и поддержка нервной системы
Еще одно важное преимущество инжира – относительно низкий гликемический индекс (около 40). Это как "зеленый свет" для людей, следящих за уровнем сахара в крови, поскольку инжир не вызывает резких скачков, как изюм (гликемический индекс около 65) или финики. Это делает инжир более предпочтительным вариантом для здорового перекуса.
Инжир оказывает благотворное воздействие на нервную систему, поскольку содержит витамины группы B, в том числе B1. Эти витамины, словно незаменимые помощники, участвуют в обмене веществ, помогают организму справляться со стрессом и поддерживают когнитивные функции. Также в плодах содержится железо (около 3 мг на 100 граммов) – этот факт служит приятным бонусом для профилактики дефицита этого элемента.
Рекомендации по употреблению
Несмотря на все преимущества, важно помнить, что сушеный инжир – достаточно калорийный продукт (около 257 ккал на 100 граммов). Однако высокое содержание клетчатки способствует быстрому насыщению, что помогает контролировать аппетит. Диетологи рекомендуют употреблять 3-4 плода в день в качестве самостоятельного перекуса или добавлять в творог, каши и салаты.
Стоит отметить, что инжир часто подвергается более естественной сушке, без агрессивной химической обработки, используемой для сохранения яркого цвета кураги. Это еще один плюс в пользу инжира для приверженцев натурального питания.
Сушеный инжир заслуживает стать вашим фаворитом на кухне. Его уникальный баланс клетчатки, кальция, калия и умеренное содержание сахара делают его, по мнению экспертов, одним из самых полезных и сбалансированных сухофруктов для ежедневного употребления.
