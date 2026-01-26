Подкормила спатифиллум этой таблеткой — устала считать новые бутоны: лезут круглые сутки, хоть на букеты срезай

Спатифиллум, чьи элегантные белые "паруса" украшают наши дома, в дикой природе цветет неудержимо. Но вот парадокс: в квартире, где, казалось бы, созданы все условия, он вдруг становится молчаливым скромником. Бутонирует, конечно, но вот цветение – штука редкая, почти мифическая. Одна из причин такой сдержанности – банальный дефицит кальция.

Представьте себе организм человека, страдающий от нехватки витаминов. Спатифиллум в этом смысле ничем не отличается: ему нужна поддержка. И решение, как ни странно, находится не в специализированном магазине для садоводов, а в обычной аптеке. Речь идет о глюконате кальция – знакомом всем источнике этого важного элемента.