Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Подкормила спатифиллум этой таблеткой — устала считать новые бутоны: лезут круглые сутки, хоть на букеты срезай

Подкормила спатифиллум этой таблеткой — устала считать новые бутоны: лезут круглые сутки, хоть на букеты срезайСоздано в Шедевруме

Спатифиллум, чьи элегантные белые "паруса" украшают наши дома, в дикой природе цветет неудержимо. Но вот парадокс: в квартире, где, казалось бы, созданы все условия, он вдруг становится молчаливым скромником. Бутонирует, конечно, но вот цветение – штука редкая, почти мифическая. Одна из причин такой сдержанности – банальный дефицит кальция.

Представьте себе организм человека, страдающий от нехватки витаминов. Спатифиллум в этом смысле ничем не отличается: ему нужна поддержка. И решение, как ни странно, находится не в специализированном магазине для садоводов, а в обычной аптеке. Речь идет о глюконате кальция – знакомом всем источнике этого важного элемента.

Секрет прост: берем одну таблетку глюконата кальция и растворяем ее в литре слегка теплой, чистой воды. Лучше использовать бутилированную или хорошо фильтрованную воду. Это как дать растению "заряженный" напиток, который поможет ему проснуться и почувствовать прилив сил. Полученным раствором аккуратно и бережно поливаем спатифиллум под корень. Не переусердствуйте, дайте почве хорошо пропитаться.

Почему так важна чистота воды? Водопровод, конечно, может содержать кальций, но, словно непрошеная компания, вместе с ним в почву проникнут и другие, менее полезные элементы. Это как добавить ложку дёгтя в бочку мёда. Чистая вода обеспечивает поступление кальция в "чистом" виде, исключая риск перенасыщения почвы солями и другими нежелательными веществами.

Автор канала Plants WORLD утверждает, что такая простая подкормка становится тем самым "волшебным пинком", который помогает спатифиллуму раскрыть свой потенциал. Ждите долгожданных цветоносов, обильного и продолжительного цветения. Представьте себе, как растение, получив достаточно кальция, расправит свои "паруса" и наполнит дом нежностью и светом! Это как будто вы помогли ему вспомнить о его тропическом происхождении и вдохнули в него энергию дикой природы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Психолог объяснила, почему дети не звонят, не приезжают после 40 и Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+