Взял полную корзину продуктов в Магните, оплатив покупку бонусной картой. Своих денег потратил 90 копеек
- 23:35 23 января
- Иван Скоробогатов
Порой жизнь преподносит сюрпризы там, где их совсем не ждешь. И как выяснилось, далеко не все знают о скрытой возможности, таящейся в обычной, казалось бы, бонусной карте "Магнит". Признаюсь откровенно, я сам был немало удивлен, и именно это открытие побудило меня поделиться личным опытом, как неожиданно можно сэкономить.
Все началось в прошлом году, когда, поддавшись рекламной акции, я приобрел бонусную карту "Магнита" всего за символический 1 рубль. На протяжении всего года исправно предъявлял ее на кассе, накапливая бонусы, словно собирая монетки в копилку, даже не представляя, во что это выльется в конечном итоге.
Кассиры, как по заведенному сценарию, задавали один и тот же вопрос о наличии карты, я автоматически ее протягивал. Бонусы же, подобно невидимым каплям, постепенно заполняли виртуальный резервуар.
И вот, на днях, стоя с полной корзиной продуктов, меня осенило: "А сколько же там накопилось?".
Ответ кассира прозвучал подобно раскату грома: "562".
Закономерно возник следующий вопрос: "И что теперь с этим делать?".
"Оплатить покупку", - последовал лаконичный ответ.
В мыслях промелькнула картина небольшой скидки, незначительно уменьшающей итоговую сумму чека.
Представьте же мое изумление, когда кассир назвала сумму к оплате: всего лишь 90 копеек!
За внушительный набор продуктов заплатить меньше рубля?! А на карте, словно приятный бонус, осталось еще 89 неиспользованных единиц.
Получается, все это досталось практически даром! В современном мире 90 копеек - это скорее символ, чем реальные деньги.
Возвращаясь домой, встретил давнюю знакомую и не смог удержаться, чтобы не поделиться своим открытием. Реакция ее была красноречивой: глаза округлились от удивления. Она, как и многие, свято верила, что бонусной картой "Магнита" можно лишь частично компенсировать стоимость покупки, получив небольшой процент скидки.
С формальной точки зрения, это действительно так и есть. Если ваша покупка составит 300 рублей, а на карте всего 15 бонусов, то скидка будет незначительной. Но, если на вашем счету красуются 300 бонусов и выше, можно смело оплачивать ими всю корзину товаров целиком. Ведь один бонус эквивалентен одному рублю.
Таким образом, на протяжении всего года, словно трудолюбивые пчелки, мы собирали бонусы, чтобы к концу года получить столь неожиданный и приятный подарок. Это сравнимо с тем, как если бы вы случайно обнаружили завалявшуюся крупную купюру в кармане старой куртки - вроде бы мелочь, а на душе приятно.
