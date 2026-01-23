Беру кефир и варенье и ставлю в духовку: без лишних хлопот готовлю пирог

Ингредиенты подобраны так, чтобы результат всегда радовал: тесто получается мягким, слегка влажным и совершенно не приторным. Предлагаем простой рецепт пирога.

Этот пирог – настоящий кулинарный экспресс, недаром его часто называют "студенческим". Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его незаменимым помощником, когда душа просит чего-нибудь домашнего к чаю, но времени на долгие хлопоты совсем нет.

Кефир – один стакан, как ласковое прикосновение летнего утра. Варенье – один стакан, солнечное воспоминание о лете. Яйца – две штуки, словно капли росы на траве. Растительное масло – 100 мл, для нежной текстуры теста. Мука – два стакана, основа нашего кулинарного шедевра. Разрыхлитель – 10 г, секрет воздушного пирога.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте теплый кефир и варенье – пусть они подружатся, образовав однородную компанию. Добавьте яйца и растительное масло без запаха, и вновь перемешайте – пусть все ингредиенты познакомятся друг с другом.

Просейте муку вместе с разрыхлителем и аккуратно, словно пудру на лицо, вмешайте в жидкую основу. Не торопитесь, перемешивайте недолго, главное – чтобы тесто получилось гладким, без комочков, как шелк.

Перелейте тесто в силиконовую форму диаметром около 23 см. Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут. Время пролетит незаметно, а аромат наполнит ваш дом теплом и уютом. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит сухой – пирог готов покорять сердца.

Дайте готовому пирогу полностью остыть, словно давая ему время собраться с мыслями. После этого посыпьте сахарной пудрой, словно легким первым снегом, нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу. Наслаждайтесь каждым кусочком этого простого, но такого душевного пирога!

