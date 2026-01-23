Логотип новостного портала Прогород
Зацветет первым по весне, растет даже в тени и на каменистой почве — этот многолетник станет вашим главным украшением в саду

В то время как природа только начинает просыпаться, калужница расцветает яркими красками, неся весть о скором тепле. Этот неприхотливый многолетник, словно кистью художника, за несколько недель преображает унылый весенний пейзаж в живую картину, наполненную солнечным светом. Секрет прост: она цветет, когда другие обитатели сада еще только набирают силы.

Встречайте весеннюю звезду!

Калужница – это компактный травянистый кустик, чей рост варьируется от 15 до 60 сантиметров. Ее очарование – в простых, но удивительно жизнерадостных цветках, напоминающих маленькие золотые солнышки, рассыпанные по зеленому ковру. Классический облик — это насыщенный желтый цвет, но селекционеры подарили нам сорта с махровыми соцветиями, с лепестками, окрашенными в нежный кремовый или теплый оранжевый оттенок. Взгляните на сорт 'Multiplex' – его пышные, помпоновидные цветки создают атмосферу настоящего праздника.

Где поселить и как позаботиться?

Залог пышного цветения – достаточное количество влаги. В естественной среде калужница предпочитает селиться у воды, поэтому в саду ей идеально подойдет место с влажной и плодородной почвой. Регулярный полив в засушливые периоды – лучшая благодарность за ее красоту. Мульчирование почвы компостом или скошенной травой сохранит необходимую влагу и избавит от нежелательных соседей – сорняков.

Этот цветок обладает завидной гибкостью в отношении света. На открытом солнечном участке цветение будет особенно обильным, а в легкой тени деревьев калужница порадует сочной, густой листвой. Единственное, чего стоит избегать, – это completamente сухих и бедных песчаных почв.

Размножение без хлопот и эффектные дуэты

Самый простой способ пополнить коллекцию – деление разросшегося куста. Процедуру лучше проводить ранней весной или в начале осени. Аккуратно отделенные части с почками роста быстро приживутся на новом месте и успеют подготовиться к будущему сезону.

В ландшафтном дизайне калужница станет идеальным компаньоном для других влаголюбивых растений. Она великолепно смотрится в компании с хостами, астильбой, баданом и папоротниками, создавая яркие акценты у берегов садового пруда, в миксбордере или в тенистом уголке вашего сада. Ее ранние цветы служат прекрасным переходом между первоцветами и летним буйством красок.

Этот цветок – находка для тех, кто ценит естественную красоту и не готов тратить много времени на сложный уход. Позвольте калужнице поселиться в вашем саду, и каждая весна будет начинаться с солнечного пробуждения. Ее жизнерадостные цветы станут ярким символом обновления, наполняя сердце радостью и оптимизмом.

