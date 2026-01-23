Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша

Вопрос о том, что полезнее для рыбного рациона – морские дары или речные деликатесы, не теряет своей актуальности. Распространено мнение о безусловной пользе морской рыбы, однако главный критерий – не место обитания, а условия, в которых рыба выросла. Дикая или фермерская – вот в чём кроется секрет. Стоит разобраться, какую рыбу лучше выбирать, чтобы извлечь из неё максимум пользы для организма.

Рыба – это сокровищница полезных элементов, настоящий суперфуд. Витамины, йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, легкоусвояемый белок – лишь верхушка айсберга. Витамины A, E, D, минералы (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний) делают её незаменимой для здоровья суставов, поддержания когнитивных функций и общего укрепления организма. Рыба способствует поддержанию молодости клеток, стимулирует репродуктивную функцию и даже снижает уровень холестерина.

Морская рыба известна высоким содержанием ценных жирных кислот, а речная может гордиться большим количеством белка и железа. Важно учитывать, что для доставки морской рыбы до прилавков часто применяется многократная заморозка, снижающая её полезные свойства.

Речная рыба тоже не всегда безупречна, в виду загрязнённости рек. Моря и океаны также подвержены загрязнению, но основная концентрация вредных веществ обычно наблюдается в прибрежных зонах. Рыболовный промысел, как правило, ведётся вдали от берегов, на глубоководье, где вода чище.

Важно учитывать, что рыба, выращенная в искусственных условиях, будь то морская или речная, имеет другие свойства. Для ускорения роста и улучшения внешнего вида ей нередко добавляют стимуляторы, красители, антибиотики и гормоны.

Наиболее часто выращиваемые на фермах виды рыб

Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок, полезно знать, какие виды рыб чаще всего выращиваются на фермах:

Осетровые (все виды): икра и мясо осетра пользуются высоким спросом, поэтому их часто разводят искусственно.

Лососевые: форель и лосось. Интенсивный цвет мяса и быстрый рост – результат искусственных добавок.

Сибас: вылов сибаса в дикой природе запрещён, поэтому на прилавках чаще всего встречается фермерская рыба.

Сазаны, карпы, толстолобики: хорошо растут в искусственных водоёмах.

Морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы – нередко выращиваются на фермах.

Тиляпия и пангасиус: рыбы, быстро набирающие вес, часто обрабатываются гормонами роста.

Дикая рыба – выбор профессионалов

Диетологи единогласно утверждают, что наиболее полезна рыба, выросшая в естественных условиях, независимо от места обитания.

Диетолог Елена Малышева обращает внимание на следующие виды рыб:

Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Питаются фитопланктоном и крилем, поэтому содержат ценный антиоксидант астаксантин и жирные кислоты омега.

Треска: диетическая рыба, особенно полезна печень, из которой получают рыбий жир.

Минтай: родственник трески, содержит йод и легкоусвояемый белок.

Сайра: не выращивается в неволе, содержит витамины и жирные кислоты омега.

Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка.

Скумбрия: не выращивается в неволе, сохраняет преимущества дикой рыбы.

Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период.

Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.

Из речной рыбы лучшими вариантами считаются щука и окунь. Среди морепродуктов предпочтение стоит отдать кальмарам, так как их искусственное выращивание пока не освоено. Важно избегать филе кальмаров, обработанного химическими веществами.

Как отличить дикую рыбу?

У дикой рыбы, как правило, крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Важно помнить о недобросовестных продавцах, которые могут обрабатывать рыбу химическими веществами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.

При выборе рыбы необходимо обращать внимание на её происхождение и условия выращивания. Только таким образом можно получить максимальную пользу для здоровья.

Экспертное мнение:

При выборе рыбы важны не только её вид и условия выращивания, но и сезонность. В определённое время года рыба обладает большей пользой и отличается лучшими вкусовыми качествами. Обратите внимание на запах рыбы – он должен быть свежим и приятными, без посторонних запахов.

