Купила в Пятерочке замороженные супы "Том-ям" и "Гороховый" от "Главсупа" — что внутри, как на вкус и качество - мой отзыв

А готовить… знаете, бывает, что и желания-то нет, что уж о времени говорить. С настроением этой зимой вообще швах, живу в ожидании весеннего солнышка.

В "Пятерочке" случилось пополнение в рядах замороженных полуфабрикатов. А я, чего греха таить, порой не прочь прибегнуть к их помощи, когда времени на готовку в обрез. Работа с разъездами, до домашних харчей дорваться удается не всегда, да и с кафе в нашем городке – беда-печаль, пара приличных заведений, и те не по карману.

Уверена, среди читателей таких, как я, немало. Так что, надеюсь, мой отзыв окажется полезным.

"Главсуп" – бренд мне знакомый. Раньше в наших магазинах из их ассортимента были только борщ и солянка, на них я уже как-то писала отзывы.

А тут вдруг вижу "Том Ям" с гордой приставкой "ПРЕМИУМ" – заинтриговало! Да еще и варианты есть: грибной, с креветками, с курицей… И рядом "Гороховый с копченостями" примостился.

Цены, разумеется, разнятся, "Том Ям" оказался самым дорогим, но я все равно решила попробовать. В кафе за такое блюдо тоже немало запросят.

В общем, контейнеры у них разные, и объемы тоже отличаются.

Начала я с горохового супа, как раз во время обеденного перерыва.

Для начала предлагаю рассмотреть упаковку и ее содержимое.

На упаковке, как один, твердят о разогреве в микроволновке. Но у меня этого чуда техники нет, так что буду греть по старинке – в ковшике на плите.

Состав прилагаю, чтобы вы могли оценить, почему там столько "Е-шек".

Обратите внимание: в составе фигурирует сервелат, который именуется копченостями и щедро сдобрен "Е-шками".

Контейнер привычный, как у борща и солянки, – небольшой, но мне хватает.

В замороженном виде суп почему-то белоснежный. Когда я дома варю гороховый и замораживаю остатки, то использую желтый горох, суп получается кремообразный и цвет у него соответствующий. А тут все белое.

После разогрева мое удивление только усилилось. Колбаска в супе больше напоминала вареную колбасу. Да и цвет супа подтвердил мои догадки: использовали белый горох.

Колбасу я, конечно, повыкидывала, а суп с достаточным количеством гущи съела. В целом, для такого гороха вполне съедобно. Можно покупать на обед иногда. Я добавила укроп и немного майонеза – почти как домашний суп получился.

Кстати, в студенческие годы, когда денег на нормальную еду не было, мы часто варили супы с копченой колбасой вместо мяса. Так что этот вкус мне хорошо знаком.

В общем, гороховый суп вполне нормальный, буду покупать время от времени.

Следующий на очереди – самый ожидаемый продукт…

Признаюсь, побаивалась его пробовать. Все-таки острое! А я после операции долго не ела ничего ни острого, ни жареного. Пару месяцев назад решилась на жареные блинчики (даже обзор писала), и после них ощущения были, мягко говоря, не самые приятные. Поэтому долго сомневалась – есть этот "Том Ям" или нет… Может, мужу отдать?

Но видимо, организм, изголодавшийся за полгода по острому, взял верх. Я не выдержала и разогрела суп, когда мужа не было дома.

Сначала – описание.

Как и в случае с гороховым супом, производитель настоятельно рекомендует разогревать в микроволновке, я же предпочла плиту.

Состав прилагаю, чтобы вы могли во всех деталях изучить все "прелести" загустителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов…

Замороженный "Том Ям" в контейнере выглядит так:

Контейнер большой, даже закралась мысль: а осилю ли я все это? Все-таки 360 мл.

Выложила в ковшик, добавила немного воды на дно для более равномерного прогрева.

После разогрева выложила гущу в тарелку, чтобы продемонстрировать вам состав. Мяса и грибов достаточно, а креветка всего одна. В принципе, набор стандартный, как в обычном кафе.

В общем, я это все съела! Для меня это много, но я каким-то чудом справилась, видимо, потому, что так долго мечтала об остром.

Знаете, если бы я не съела, то не узнала бы, что ничего страшного не произошло! Ничего не болело, никаких признаков не было, хотя бульон довольно острый. Это вселило в меня надежду, что постепенно, без злоупотреблений, я смогу вернуться к привычному питанию.

А суп "Том Ям" оказался очень вкусным, мне понравился! Первый контейнер я попробовала два дня назад, а сегодня на обед пойду куплю еще один. Надеюсь, его еще не разобрали.

