С первым снегом покупаю 3 л уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дедуля из деревни - дома спокойно до весны

Первый снег, словно дирижер взмахом палочки, пробуждает не только горнолыжные курорты, но и целую армию незваных гостей – полевых мышей. Влекомые неумолимым зовом тепла и продовольствия, эти крошечные захватчики устремляются в наши дачные убежища. Там их ждет, казалось бы, безграничный "шведский стол" из запасов, уютная мебель, готовая стать новым гнездом, и полная уверенность в бесследственности. Но существует простой и невероятно экономичный способ переломить ситуацию и защитить свой дом, не разорившись при этом.

Оставленный без присмотра дачный дом, подобно распахнутым воротам, приглашает мышей на пир. Эти юркие грызуны обладают невероятной ловкостью и с легкостью проникают в малейшие щели. За долгие зимние месяцы они способны:

Чтобы весной не пришлось с горечью пожинать плоды их "хозяйствования", необходимо действовать решительно и заранее.

Секретное оружие: обыкновенный уксус

Обостренное обоняние мышей, как ни парадоксально, является их ахиллесовой пятой. Едкий запах столового уксуса (9%) действует на них как мощнейший отпугивающий фактор. Для этих маленьких грызунов подобная атмосфера становится невыносимой, и они предпочтут обходить ваш дом стороной.

Преимущества метода:

Невероятно доступно: уксус найдется в любом хозяйственном магазине.

Безопасно для жилища: это не ядовитое вещество, не оставляющее следов на поверхностях.

Пошаговая инструкция: как добиться максимального эффекта

Для обработки стандартного дачного домика с погребом потребуется около 2-3 литров уксуса.

Подготовка. Разлейте уксус в небольшие емкости: старые блюдца, пластиковые стаканчики или крышки от банок. Чем больше площадь испарения, тем сильнее будет эффект. Расстановка. Разместите эти своеобразные "аромалампы" во всех уголках и закоулках дома: в подполе, погребе, на кухне и в жилых комнатах. Особое внимание уделите темным углам и пространству под мебелью. Усиление (по желанию). Можно протереть уксусом полки в погребе или легонько опрыскать стены из пульверизатора.

Важные меры предосторожности

Несмотря на то, что уксус не является ядом, его пары обладают раздражающим действием.

Защита: во время обработки дома наденьте респиратор или медицинскую маску и защитные очки.

Вентиляция: по прибытии весной распахните все окна и двери и тщательно проветрите помещение в течение дня.

Не позволяйте мышам превратить ваш дом в руины! Уделив осенью всего 15 минут и потратив незначительную сумму на уксус, вы обеспечите себе спокойную зиму и чистый, готовый к новому сезону дом весной.

