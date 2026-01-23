Зачем нужно надевать пакет на кран на кухне: секретный трюк от опытных хозяек

Существуют кулинарные секреты, передающиеся шепотом из поколения в поколение, кажущиеся на первый взгляд странными, но доказавшие свою эффективность на практике. Один из таких приемов – целлофановый пакет, скромно "одетый" на кухонный кран. Какой смысл в этом "костюме" для водопроводного крана, и как дешевый пакет способен облегчить нашу жизнь на кухне?

Магия преображения начинается с простого. Берем обычный, прозрачный целлофановый пакет, знаете, такие рулонами продаются за смешные деньги. Нам понадобится всего один. С одной стороны, примерно до середины, аккуратно разрезаем его ножницами. Теперь "наряжаем" кран: надеваем пакет через прорезь так, чтобы целлофан полностью закрывал вентили.