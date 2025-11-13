Салат "Наслаждение" идеален на Новый Год-2026: в разы круче надоевших "Оливье" и "Шубы" — задобрит Огненную Лошадь

Календарь еще шепчет об осени, но в воздухе уже витает предвкушение новогодних чудес. И пока за окном кружит золотая листва, хозяюшки, как заправские стратеги, разрабатывают меню для главного праздничного стола года. А хочется чего-то новенького, чтобы удивить и порадовать близких!

Представляем вам салат "Наслаждение" – яркий, сочный и необычайно вкусный, он с легкостью затмит привычные "Шубу" и "Оливье" и станет настоящей звездой вашего новогоднего пиршества. Это как глоток свежего воздуха после долгой зимы!