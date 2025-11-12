Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электроэнергию
- 17:03 12 ноября
- Дмитрий Паскар
Вы замечали, что ваш электрочайник стал "есть" больше энергии? Не спешите винить поставщиков! Возможно, корень проблемы кроется в самом чайнике, а точнее – в накипи, которая там образовалась. Да-да, этот невзрачный налет может серьезно повлиять на ваши счета за электричество!
Почему накипь – враг энергоэффективности?
Как объяснил Андрей Гуськов, младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА, накипь обладает гораздо более низкой теплопроводностью, чем материал нагревательного элемента. Разница может быть колоссальной: в 5-15 раз! Представьте себе толстый шерстяной свитер, надетый на утюг – нагреваться он будет гораздо дольше, верно? То же самое происходит и в чайнике: накипь создает дополнительное термическое сопротивление, замедляя передачу тепла воде.
Кипятим медленнее, платим больше:
В цифрах это выглядит так: чтобы вскипятить 1 литр воды, в среднем требуется 0,10 кВтч энергии. Однако, если чайник покрыт толстым слоем накипи, этот показатель может вырасти до 0,13-0,15 кВтч. Кажется, мелочь? Но умножьте это на количество чашек чая, которые вы пьете в день, и на количество дней в году… Сумма получится внушительной!
Как понять, что пора чистить чайник?
Помимо увеличения счетов за электричество, на наличие накипи могут указывать и другие признаки. Один из них – посторонний шум при кипячении. Накипь создает больше активных точек парообразования, поэтому кипение становится более неравномерным и громким.
Тихий чайник – экономный чайник:
"Некоторые исследования показывают, что шум кипения воды в чистом чайнике примерно на 5 дБ слабее, чем в чайнике с накипью. Это может показаться незначительным, но стоит помнить, что децибелы - логарифмическая шкала, поэтому на самом деле это весомая разница", - подчеркивает Андрей Гуськов. Другими словами, если ваш чайник стал "ворчать" громче обычного – пора принимать меры!
Экспертное замечание: "Регулярная очистка чайника от накипи не только снижает энергопотребление, но и продлевает срок его службы. Используйте специальные средства для удаления накипи или народные методы, например, кипячение воды с лимонной кислотой или уксусом. Главное – не забывайте о профилактике!" – советует инженер-энергетик Сергей Петров.
