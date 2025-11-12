Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электроэнергию

Вы замечали, что ваш электрочайник стал "есть" больше энергии? Не спешите винить поставщиков! Возможно, корень проблемы кроется в самом чайнике, а точнее – в накипи, которая там образовалась. Да-да, этот невзрачный налет может серьезно повлиять на ваши счета за электричество!

Как объяснил Андрей Гуськов, младший научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА, накипь обладает гораздо более низкой теплопроводностью, чем материал нагревательного элемента. Разница может быть колоссальной: в 5-15 раз! Представьте себе толстый шерстяной свитер, надетый на утюг – нагреваться он будет гораздо дольше, верно? То же самое происходит и в чайнике: накипь создает дополнительное термическое сопротивление, замедляя передачу тепла воде.

В цифрах это выглядит так: чтобы вскипятить 1 литр воды, в среднем требуется 0,10 кВтч энергии. Однако, если чайник покрыт толстым слоем накипи, этот показатель может вырасти до 0,13-0,15 кВтч. Кажется, мелочь? Но умножьте это на количество чашек чая, которые вы пьете в день, и на количество дней в году… Сумма получится внушительной!

Как понять, что пора чистить чайник?

Помимо увеличения счетов за электричество, на наличие накипи могут указывать и другие признаки. Один из них – посторонний шум при кипячении. Накипь создает больше активных точек парообразования, поэтому кипение становится более неравномерным и громким.

Тихий чайник – экономный чайник:

"Некоторые исследования показывают, что шум кипения воды в чистом чайнике примерно на 5 дБ слабее, чем в чайнике с накипью. Это может показаться незначительным, но стоит помнить, что децибелы - логарифмическая шкала, поэтому на самом деле это весомая разница", - подчеркивает Андрей Гуськов. Другими словами, если ваш чайник стал "ворчать" громче обычного – пора принимать меры!

Экспертное замечание: "Регулярная очистка чайника от накипи не только снижает энергопотребление, но и продлевает срок его службы. Используйте специальные средства для удаления накипи или народные методы, например, кипячение воды с лимонной кислотой или уксусом. Главное – не забывайте о профилактике!" – советует инженер-энергетик Сергей Петров.

