Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и в наши дни
- 10:05 12 ноября
- Дмитрий Паскар
Соль – это не просто приправа. С древних времен люди наделяли ее магическими свойствами, используя в ритуалах и быту. Вы наверняка слышали о том, как наши бабушки мыли полы соленой водой, веря, что это очищает дом от негативной энергии. Или клали щепотку соли под подушку, чтобы отогнать дурные сны. Откуда взялись эти традиции и как соль помогает создать атмосферу гармонии и защиты в нашем доме?
Соль как щит: защищаем дом от негатива с помощью древних знаний
Известный нумеролог Ирина Волкова уверена, что соль обладает мощной силой, способной притягивать и удерживать негативную энергию, словно магнит. Как же использовать эту силу для защиты своего жилища?
"Соляной барьер" у порога: Ирина Волкова советует рассыпать небольшое количество соли у входа в квартиру. Этот простой прием, по ее мнению, создает энергетический барьер, который не пропускает негативные вибрации и злых людей. Представьте, что ваш дом – это крепость, а соль – надежный страж, оберегающий его от непрошеных гостей с плохими намерениями.
Регулярное обновление: Важно не забывать обновлять "соляной барьер" каждую неделю. Дело в том, что соль со временем накапливает негативную энергию, и ее эффективность снижается. Выбрасывайте использованную соль в канализацию, представляя, как вместе с ней уходят все беды и невзгоды.
Соль как очищение: нейтрализуем чужую энергию на вещах
Покупка вещей "с рук" – это отличный способ сэкономить и найти уникальные предметы. Однако, часто мы не знаем, какая энергетика "прилагается" к этим вещам от предыдущих владельцев. Ирина Волкова рекомендует использовать соль для "обнуления" энергетики подержанных вещей.
"Соляная ванна" для вещей: Обильно посыпьте приобретенный предмет солью и оставьте на сутки. Соль, как губка, впитает в себя всю негативную информацию, которую хранила вещь.
Тщательное удаление: Через сутки удалите использованную соль и тщательно вымойте предмет водой. Представляйте, как вода смывает остатки негативной энергии и возвращает вещи чистоту и свежесть.
Эти простые, но эффективные приемы помогут вам создать в доме атмосферу гармонии, защиты и благополучия. Попробуйте, и вы почувствуете разницу!
Экспертное замечание: Вместо рассыпания соли у порога, можно использовать небольшую стеклянную емкость с солью, разместив ее у входной двери. Это будет более эстетично и не потребует еженедельной уборки.
