Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и в наши дни

Создано в Шедевруме

Соль – это не просто приправа. С древних времен люди наделяли ее магическими свойствами, используя в ритуалах и быту. Вы наверняка слышали о том, как наши бабушки мыли полы соленой водой, веря, что это очищает дом от негативной энергии. Или клали щепотку соли под подушку, чтобы отогнать дурные сны. Откуда взялись эти традиции и как соль помогает создать атмосферу гармонии и защиты в нашем доме? Соль как щит: защищаем дом от негатива с помощью древних знаний Известный нумеролог Ирина Волкова уверена, что соль обладает мощной силой, способной притягивать и удерживать негативную энергию, словно магнит. Как же использовать эту силу для защиты своего жилища?

"Соляной барьер" у порога: Ирина Волкова советует рассыпать небольшое количество соли у входа в квартиру. Этот простой прием, по ее мнению, создает энергетический барьер, который не пропускает негативные вибрации и злых людей. Представьте, что ваш дом – это крепость, а соль – надежный страж, оберегающий его от непрошеных гостей с плохими намерениями.