7 вещей, которые нормальны для Англии, но нам кажутся странными

В России грязная и мятая одежда – признак неряшливости. Но в Англии таких людей – пруд пруди. Сначала это шокирует. Неужели у них нет стиральных машин? Потом доходит: электричество и вода стоят здесь баснословных денег! Экономия становится образом жизни. И знаете что? Это удобно! В идеально чистой одежде не посидишь на грязном асфальте. А англичане и не парятся: пришел домой – плюхнулся на диван в уличной одежде. Переодеваться? Зачем?

Прилетев в Лондон, вы словно попадаете в кино: Биг-Бен, Тауэр, двухэтажные автобусы… Восторг зашкаливает! Но розовые очки постепенно сползают, и вот уже в глаза бросаются детали, которые в отпускном угаре остались незамеченными. Если вы турист, вы просто улыбнетесь и спишете все на "английский колорит". Но если вы переехали в Англию на учебу, работу или ПМЖ, готовьтесь к культурному шоку!

Внешний вид англичанок – отдельная песня. Рваные колготки? No problem! Зачем отказывать себе в прогулке из-за такой ерунды? Российская девушка скорее останется дома, чем выйдет на улицу в таком виде. Англичанки – проще. Сидела на грязной лавочке? Встала и пошла дальше, не обращая внимания на пятна на платье.

Макияж – это отдельная тема. Тональный крем наносят так, чтобы все видели: "Я не экономила!" Помада – только яркая! Стрелки на глазах – толщиной с фломастер, а накладные ресницы живут годами. И вечернее платье днем – тоже норма. Главное – привлечь внимание!

Представьте: русская девушка вытирает пыль с лавочки, прежде чем сесть. А вот англичанки просто садятся на любые поверхности и всё. "Неужели я испачкаю платье? Да ладно, переживу".

Посуда по-английски: чистота или экономия?

Как моют посуду в России? Горячая вода, море моющего средства, и каждая тарелка скрипит от чистоты. В Англии – все проще. Наливаешь в раковину холодную воду, добавляешь средство, опускаешь туда посуду и ждешь, пока остатки еды размокнут. Потом немного протираешь губкой и ставишь сушиться. Полоскать? Забудьте! Вода слишком дорогая! Проще отравиться химией, чем увидеть счет за воду.

Английская Еда: заморозка и жир

Возможно, в некоторых английских семьях еще готовят свежие обеды, но в основном все покупают замороженные продукты из магазина. Настоящие английские леди и джентльмены в Лондоне остались только на старых фотографиях. В еде у коренных жителей Англии совершенно другие предпочтения, чем у выходцев из Африки и Ближнего Востока, которые сейчас живут в Лондоне.

Свобода любой ценой: наплевать на окружающих

Недавно все обсуждали поведение пятилетнего принца Луи, который кривлялся на публике. Но по сравнению с обычной английской молодежью он – ангел! Англичане – свободный народ. И это значит, что они не будут беспокоиться о чувствах других людей. Громкий разговор в метро в любое время суток – норма. Им плевать, что кто-то хочет поспать или у кого-то болит голова. В вагоне едут только они!

Холодно? Я не чувствую!

Для россиян 10-15 градусов тепла – это уже холодно. В Англии такая погода – почти круглый год. Но англичане упорно ходят в легкой одежде. И это не бравада, а образ жизни. Видели фотографии принца Джорджа в шортах зимой? Это английская традиция! Неудивительно, что в Англии постоянные эпидемии простуды. Видимо, тепло одеваться – это неприлично.

Синдром дефицита внимания? Плачут все!

Свободно можно объявить себя больным и не работать. "У меня синдром дефицита внимания, это я тоже придумал?" Всемирные соревнования показали, что спорстмены Запада принимают лекарства, считающиеся допингом, практически легально. Не можешь работать? Придумай себе болезнь, связанную с психическим состоянием, и от тебя все отстанут. Для мнимых больных создаются волонтерские организации, а студенты-волонтеры пытаются им помочь. "У меня синдром, а вы меня мучаете". Свобода!

Экспертное замечание: При переезде в Англию будьте готовы к культурному шоку. Не судите строго, а попробуйте понять логику местных жителей. Помните: "В чужой монастырь со своим уставом не ходят". И, конечно, почаще смотрите юмористические шоу про Англию, это поможет вам адаптироваться!

