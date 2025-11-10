"Не травите этим кошек": в Роскачестве озвучили самые худшие марки корма для питомцев

Питательная ценность – это важно, но безопасность – превыше всего! Эксперты Роскачества пристально изучили каждый образец на наличие токсинов, нитритов, радионуклидов и тяжелых металлов (ртути, кадмия, свинца, мышьяка и меди), а также оценили микробиологические показатели: бактериальную обсемененность, наличие энтеробактерий, сальмонелл и токсинообразующих анаэробов. Хорошая новость: нарушений в этой области не выявлено, и все корма признаны безопасными!

Выбор корма для питомца – задача ответственная. Чтобы помочь владельцам кошек, Роскачество провело масштабное исследование популярных кормов со вкусом курицы, ведь именно они пользуются наибольшим спросом. В фокусе – 25 брендов, их состав и, конечно, безопасность для усатых любимцев. Разбираемся, что показали результаты.

В процессе производства в корм может попасть металлическая стружка. ГОСТ допускает наличие частиц размером до 2 мм без острых краев, но Роскачество установило более строгий стандарт – не более 20 мг/кг. К сожалению, в кормах двух марок обнаружено повышенное содержание таких примесей. Важно отметить, что размер частиц не превышал установленный ГОСТом предел, острые края отсутствовали, однако этот факт все равно вызывает вопросы.

Микотоксины: скрытая угроза для печени

В восьми образцах обнаружены микотоксины, а именно фумонизин В1, токсичное вещество, способное нанести вред печени и почкам животного. Несмотря на то, что их количество не влияло на общую токсичность корма, это сигнал к тому, чтобы внимательнее изучать состав.

Пестициды и антибиотики: "эхо" сельского хозяйства

Следы пестицидов обнаружены в 17 кормах. Это говорит о том, что, вероятно, эти вещества, такие как дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил, попали в корм из растительных компонентов, которые использовались при выращивании или хранении урожая.

В трех образцах также найдены следы антибиотиков. Законодательно содержание пестицидов в кошачьем корме не нормируется, а вот наличие антибиотиков допускается лишь в незначительных количествах. Однако, даже следовое содержание этих веществ не позволяет продукту претендовать на Знак качества.

Минеральный баланс: чего не хватает кошкам?

Содержание натрия, кальция, фосфора, магния, железа, меди, йода, марганца и цинка оказалось в норме, но с другими элементами возникли проблемы.

Селена не хватает в популярных кормах Purina One, Proхвост, «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner. Даже корм Best Dinner, предназначенный для котят, не удовлетворяет требованиям по содержанию этого важного элемента. Кроме того, в кормах «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance отмечен недостаток калия. Регулярное употребление кормов с подобными нарушениями чревато дефицитом этих важных элементов.

Мяса много не бывает: сколько курицы в "курином" корме?

Один из самых распространенных вопросов среди владельцев кошек – сколько мяса на самом деле содержится в корме? К сожалению, аккредитованных методик для точной оценки этого показателя не существует. Тем не менее, Роскачество выявило недостаток мясных компонентов в 11 из 13 образцов, на упаковке которых было заявлено высокое содержание мяса.

Производители принимают меры: реакция на результаты исследования

После публикации результатов исследования, Роскачество проинформировало производителей, импортеров, торговые сети и маркетплейсы. Реакция последовала незамедлительно.

Представитель ТМ Onto Pet Food заявил, что несоответствие заявленного и фактического количества витамина Е стало поводом для внутренней проверки и внесения изменений в производственный процесс. Компания планирует подать заявку на пересмотр исследования с улучшенной партией продукции.

«Яндекс Маркет» и Ozon удалили карточки товаров, не соответствующих стандартам. Такие производители, как «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл», провели внутренние проверки. АО «Гатчинский ККЗ», владелец ТМ «Наша марка», рассматривает возможность корректировки состава корма в соответствии с рекомендациями Роскачества.

ООО «Гранд-Альфа», производящее корм Best Dinner, где было обнаружено несоответствие, прекратило сотрудничество с прежним заводом еще в декабре 2022 года.

Сеть магазинов «Ашан» провела внутреннюю проверку на заводе, производящем кошачий корм под собственной маркой «Каждый день». По результатам проверки был разработан план корректирующих мероприятий. На предприятии пересматриваются стандарты производства в соответствии с новыми требованиями ГОСТ Р 55453 от 2022 года.

Главный вывод: цена – не показатель?

Исследование показало, что недорогие корма не всегда оказываются вредными, перенасыщенными ароматизаторами и лишенными необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, развеян миф о том, что импортные корма всегда превосходят по качеству российские аналоги. Единственным товаром, полностью соответствующим новым стандартам Роскачества, оказался продукт российского производства.

В заключение можно сказать, что, несмотря на выявленные недостатки в некоторых кормах, все они признаны безопасными для животных. Выбор остается за вами, но теперь у вас есть больше информации для принятия взвешенного решения.

Экспертное уточнение: "Результаты исследования Роскачества – отличный повод пересмотреть рацион вашего питомца, - комментирует ветеринарный диетолог Светлана Петрова. - Не стоит слепо доверять рекламе и громким заявлениям на упаковке. Внимательно изучайте состав, обращайте внимание на содержание витаминов и минералов, консультируйтесь с ветеринарным врачом. Помните, что здоровье вашего кота – в ваших руках!"

