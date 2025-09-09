1 ст. л. на 1 л. воды — и декабрист цветет круглый год: шлюмбергера стреляет бутонами как из пушки

Шлюмбергера, более известная в народе как декабрист или рождественник, обычно расцветает ближе к зиме, радуя своими яркими и необычными цветками в период, когда за окном всё еще холодно и сумрачно. Однако, опытные цветоводы знают, что с помощью определенных подкормок можно стимулировать растение к более обильному цветению и любоваться красивыми бутонами гораздо раньше.

Одним из лучших натуральных удобрений для декабриста является обычная банановая кожура. Этот доступный и экологически чистый продукт содержит в себе целый комплекс жизненно важных микроэлементов, необходимых для активного роста и обильного цветения. В банановой кожуре содержатся: магний, азот, фосфор и калий – именно эти вещества стимулируют образование цветочных бутонов и обеспечивают их здоровое развитие.