1 ст. л. на 1 л. воды — и декабрист цветет круглый год: шлюмбергера стреляет бутонами как из пушки

freepik.com

Шлюмбергера, более известная в народе как декабрист или рождественник, обычно расцветает ближе к зиме, радуя своими яркими и необычными цветками в период, когда за окном всё еще холодно и сумрачно. Однако, опытные цветоводы знают, что с помощью определенных подкормок можно стимулировать растение к более обильному цветению и любоваться красивыми бутонами гораздо раньше.

Одним из лучших натуральных удобрений для декабриста является обычная банановая кожура. Этот доступный и экологически чистый продукт содержит в себе целый комплекс жизненно важных микроэлементов, необходимых для активного роста и обильного цветения. В банановой кожуре содержатся: магний, азот, фосфор и калий – именно эти вещества стимулируют образование цветочных бутонов и обеспечивают их здоровое развитие.

Приготовить эффективное удобрение из банановой кожуры совсем не сложно.

Вот простой и проверенный рецепт:

  1. Возьмите кожуру от 2 спелых бананов.
  2. Тщательно высушите её в духовке при низкой температуре или на открытом воздухе, избегая попадания прямых солнечных лучей.
  3. Измельчите высушенную кожуру в порошок с помощью кофемолки или блендера.
  4. Возьмите 1 столовую ложку полученного бананового порошка и залейте её 1 литром отстоянной воды комнатной температуры.
  5. Дайте раствору настояться в течение 24 часов, чтобы все полезные вещества перешли в воду.
  6. После этого тщательно процедите настой через марлю или мелкое сито.
  7. Полейте полученным настоем цветок декабриста под корень, умеренно увлажняя почву.

Рекомендуется проводить такую подкормку декабриста один раз в месяц в период активного роста и подготовки к цветению, пишет портал sevastopolmedia.

Экспертное уточнение:

Важно помнить, что избыток удобрений может нанести вред растению. Перед применением бананового настоя убедитесь, что почва в горшке достаточно влажная. Также следует учитывать, что потребности в питательных веществах у декабриста меняются в зависимости от времени года. В период покоя (после цветения) подкормки следует прекратить или сократить до минимума. Кроме банановой кожуры, для подкормки декабриста можно использовать и другие натуральные удобрения, например, настой древесной золы или разбавленный раствор перекиси водорода. Важно внимательно наблюдать за состоянием растения и корректировать режим подкормок в соответствии с его потребностями. Если вы заметили пожелтение или опадание листьев, необходимо пересмотреть уход за растением и исключить возможные ошибки. Также, можно дополнительно использовать готовые комплексные удобрения для кактусов и суккулентов, соблюдая инструкцию производителя.

