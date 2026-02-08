Бюджетным учреждениям Коми советуют подавать иски в суды для возврата денег за некачественные продукты питания

В регионе уже есть успешный пример. В декабре 2025 года прокуратура обратилась в суд против индивидуального предпринимателя, который доставил в больницы Ухты и Печоры поддельный сыр "Российский 50%". Экспертиза подтвердила: товар не соответствовал заявленным характеристикам. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Североморское управление Россельхознадзора.

Согласно договорам, поставщик обязывался при обнаружении подделки заменить продукцию качественной или компенсировать средства из бюджета. Но он проигнорировал это требование. Прокуроры устранили нарушение.