В Коми почти 140 тысяч жителей оформили себе самозапрет на кредиты

Общий показатель обращений на установку добровольного запрета на займы составил 166 769, в то время как заявления на отмену ограничения подали 16 359 человек. Такие данне приводит Объединенное Кредитное Бюро.

Только за январь текущего 2026 года жители региона оформили 7 279 заявок на самоограничение и 1 172 — на его снятие. Информационное агентство сообщает, что Республика Коми занимает четвертое место по масштабу применения данной меры, где 19 из каждыых 100 жителей региона предпочли данную опцию. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Мурманская область, показавшая результат в 23 обращения на сто жителей, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область, у которых этот показатель составил по 20 обращений из 100.