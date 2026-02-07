В Коми обсудили усиление мер безопасности с участием частных охранных структур

Заседание координационного совета, которое провел заместитель начальника ведомства полковник полиции Артем Махмутов, собрало представителей различных силовых и надзорных ведомств, включая региональное МВД, Минобрнауки, УФНС, Государственную инспекцию труда, а также Федеральный координационный центр руководителей охранных структур. На встрече присутствовали и руководители ЧОО, осуществляющих свою деятельность в республике.

Участники подвели итоги работы за прошедший год, а также сфокусировались на актуальных задачах по укреплению антитеррористической защищенности образовательных учреждений и обеспечению безопасности во время летней оздоровительной кампании 2026 года.

Полковник полиции Артем Махмутов озвучил статистические данные: в Коми зарегистрирована 51 ЧОО, чья деятельность обеспечивает работой свыше 3700 сотрудников. Частные охранники охраняют более 7200 объектов, причем свыше 6000 из них находятся под защитой групп быстрого реагирования. В ходе надзорных мероприятий Росгвардия выявила 318 законодательных нарушений. Чаще всего речь шла об оказании услуг охранниками, не прошедшими обязательное медицинское освидетельствование, подтверждающее их пригодность к исполнению служебных обязанностей.

Особое внимание уделили вопросам сотрудничества ЧОО с правоохранительными органами при проведении массовых мероприятий. В 2025 году частные охранники активно привлекались к поддержанию порядка во время новогодних и рождественских праздников, Пасхи, Дня Победы, а также Дня Республики и Дня молодежи, где было задействовано 106 специалистов из 17 компаний. В текущем году эта практика продолжится.

В заключение Артем Махмутов подчеркнул, что слаженная работа всех структур – Росгвардии, МВД и частного охранного сектора – является основой безопасности жителей республики, а эффективность этого взаимодействия напрямую зависит от четкой координации усилий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми стартует федеральное исследование уровня жизни многодетных семей.