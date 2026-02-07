Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми четыре школы искусств оснастили новейшими музыкальными инструментами и современным оборудованием

В Коми четыре школы искусств оснастили новейшими музыкальными инструментами и современным оборудованиемИсточник фото: Минкультуры Коми

Учреждения дополнительного образования в получили существенное обновление материально-технической базы благодаря федеральному финансированию. 

Это стало возможным благодаря национальному проекту "Семья". Общая сумма инвестиций составила более 15 миллионов рублей.

Основная часть средств, 13,9 миллиона рублей, поступила из федерального бюджета, тогда как оставшиеся 1,5 миллиона выделили из регионального. Каждая школа самостоятельно определила свои потребности. Так, музыкальная школа в поселке Усогорск получила рояль, баяны, аккордеон, струнные народные инструменты, а также ноутбук, проектор, акустическую систему и интерактивную панель.

Корткеросская организация пополнила свой арсенал пианино, роялем, виолончелью, саксофоном, аккордеоном, а также проектором и цветным принтером. Усть-Цилемская музыкальная школа приобрела баяны, домры, цифровое пианино и набор для настройки инструментов. Школа искусств в поселке Верхняя Максаковка Сыктывкара получила акустическое пианино, концертную домру, баяны и звуковое оборудование. Помимо этого, в рамках нацпроекта были закуплены новые учебно-методические пособия для всех образовательных учреждений.

Министерство культуры Коми подчеркивает, что модернизация технической оснащенности является ключевым фактором для повышения качества подготовки молодых талантов. Создание современных условий способствует не только развитию индивидуального мастерства, но и укрепляет творческий потенциал республики, открывая новые горизонты для развития искусства в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре Масленицу будут отмечать два дня.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+