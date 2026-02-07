В Коми четыре школы искусств оснастили новейшими музыкальными инструментами и современным оборудованием

Это стало возможным благодаря национальному проекту "Семья". Общая сумма инвестиций составила более 15 миллионов рублей.

Основная часть средств, 13,9 миллиона рублей, поступила из федерального бюджета, тогда как оставшиеся 1,5 миллиона выделили из регионального. Каждая школа самостоятельно определила свои потребности. Так, музыкальная школа в поселке Усогорск получила рояль, баяны, аккордеон, струнные народные инструменты, а также ноутбук, проектор, акустическую систему и интерактивную панель.

Корткеросская организация пополнила свой арсенал пианино, роялем, виолончелью, саксофоном, аккордеоном, а также проектором и цветным принтером. Усть-Цилемская музыкальная школа приобрела баяны, домры, цифровое пианино и набор для настройки инструментов. Школа искусств в поселке Верхняя Максаковка Сыктывкара получила акустическое пианино, концертную домру, баяны и звуковое оборудование. Помимо этого, в рамках нацпроекта были закуплены новые учебно-методические пособия для всех образовательных учреждений.

Министерство культуры Коми подчеркивает, что модернизация технической оснащенности является ключевым фактором для повышения качества подготовки молодых талантов. Создание современных условий способствует не только развитию индивидуального мастерства, но и укрепляет творческий потенциал республики, открывая новые горизонты для развития искусства в регионе.

