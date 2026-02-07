Дзюдоисты из Коми завоевали четыре медали в первый день первенства СЗФО

Турнир проходит в Череповце. На нем собрались 230 спортсменов из девяти регионов СЗФО. Мероприятие преднозначено для юношей и девушек до 18 лет. Об этом информирует Министерство спорта Республики Коми.

По итогам первого дня состязаний, в своей весовой группе лучшим стал Константин Носков, уроженец Сыктывкара.