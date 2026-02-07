Логотип новостного портала Прогород
Дзюдоисты из Коми завоевали четыре медали в первый день первенства СЗФО

Дзюдоисты из Коми завоевали четыре медали в первый день первенства СЗФО Фото Минспорта Коми

Турнир проходит в Череповце. На нем собрались 230 спортсменов из девяти регионов СЗФО. Мероприятие преднозначено для юношей и девушек до 18 лет. Об этом информирует Министерство спорта Республики Коми.

По итогам первого дня состязаний, в своей весовой группе лучшим стал Константин Носков, уроженец Сыктывкара.

Две бронзовые медали завоевала Анна Теглева, представляющая село Объячево Прилузского района, а также Дмитрий Королев и Олег Байбородин из Сыктывкара.

Победители и призеры данного первенства получают возможность принять участие в финальной части первенства России, которое состоится в начале марта в Ханты-Мансийске.

Улучшение качества жизни граждан России и содействие развитию массового спорта обеспечивается благодаря реализации государственной программы "Спорт России", инициированной по распоряжению главы государства Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что спортсмены из Коми завоевали "серебро" на юношеских соревнованиях по самбо.

