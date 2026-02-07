Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Глава Минздрава Коми ответила на вопросы будущих медиков

Глава Минздрава Коми ответила на вопросы будущих медиковФото Минздрава Коми

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина состоялась встреча Ирины Кондратьевой со студентами медицинского института. В диалоге приняли участие руководители ведущих медицинских учреждений региона: главврач Сыктывкарской городской поликлиники №3 Владимир Филиппов, главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Юрий Мокрушин и заместитель главного врача по кадрам Екатерина Корякина.

Ирина Кондратьева, в рамках профориентационной работы, обсудила с молодежью важные аспекты становления молодого специалиста. Особый интерес вызвал механизм наставничества, предполагающий прикрепление к выпускникам опытных врачей. Такая система, призванная помочь молодым докторам успешно интегрироваться в рабочий процесс региональных больниц и поликлиник, предусматривает доплату в размере 10% от должностного оклада за каждого курируемого работника.

Министр также осветила перспективы развития для тех, кто выбирает работу в сфере здравоохранения республики. Помимо высокого престижа и достойной заработной платы, для специалистов предусмотрен ряд социальных гарантий и льгот. Врачам и среднему медицинскому персоналу доступны специальные выплаты, а также единовременные компенсации при переезде в сельскую местность или труднодоступные районы.

Эффективными инструментами привлечения кадров стали программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году благодаря этим мерам социальной поддержки в регион удалось привлечь 86 докторов и 21 специалиста со средним профессиональным образованием. В рамках самих программ «Земский доктор/Земский фельдшер» новобранцами стали 47 врачей и 13 медицинских работников среднего звена. Еще 29 врачей были трудоустроены по квотируемым рабочим местам с выплатой в 500 тысяч рублей. Отдельно стоит отметить привлечение 10 специалистов в медицинские организации Воркуты, где каждому была выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.

С целью преодоления кадрового дефицита, Минздрав Коми активно развивает целевую и контрактную подготовку медицинских специалистов.

Студентов также интересовали приоритетные направления ординатуры. Ирина Кондратьева выделила такие специальности, как врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-детский хирург и врач-неонатолог.

Обсуждая возможности для ординаторов, министр подчеркнула, что им выплачивается стипендия от образовательной организации, а также от будущего работодателя, размер которой не ниже половины академической стипендии. При необходимости, будущий работодатель может оплатить проезд обучающегося к месту прохождения практики и обратно.

В завершение встречи Ирина Кондратьева поделилась личным опытом начала профессионального пути, пожелала студентам успехов в учебе и выразила надежду увидеть их в качестве высококвалифицированных специалистов в медицинских учреждениях республики.

Главные врачи профильных учреждений также выступили перед студентами, представили свои организации и пригласили выпускников начать свою карьеру именно у них.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+