Глава Минздрава Коми ответила на вопросы будущих медиков

Ирина Кондратьева, в рамках профориентационной работы, обсудила с молодежью важные аспекты становления молодого специалиста. Особый интерес вызвал механизм наставничества, предполагающий прикрепление к выпускникам опытных врачей. Такая система, призванная помочь молодым докторам успешно интегрироваться в рабочий процесс региональных больниц и поликлиник, предусматривает доплату в размере 10% от должностного оклада за каждого курируемого работника.

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина состоялась встреча Ирины Кондратьевой со студентами медицинского института. В диалоге приняли участие руководители ведущих медицинских учреждений региона: главврач Сыктывкарской городской поликлиники №3 Владимир Филиппов, главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Юрий Мокрушин и заместитель главного врача по кадрам Екатерина Корякина.

Министр также осветила перспективы развития для тех, кто выбирает работу в сфере здравоохранения республики. Помимо высокого престижа и достойной заработной платы, для специалистов предусмотрен ряд социальных гарантий и льгот. Врачам и среднему медицинскому персоналу доступны специальные выплаты, а также единовременные компенсации при переезде в сельскую местность или труднодоступные районы.

Эффективными инструментами привлечения кадров стали программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В прошлом году благодаря этим мерам социальной поддержки в регион удалось привлечь 86 докторов и 21 специалиста со средним профессиональным образованием. В рамках самих программ «Земский доктор/Земский фельдшер» новобранцами стали 47 врачей и 13 медицинских работников среднего звена. Еще 29 врачей были трудоустроены по квотируемым рабочим местам с выплатой в 500 тысяч рублей. Отдельно стоит отметить привлечение 10 специалистов в медицинские организации Воркуты, где каждому была выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.

С целью преодоления кадрового дефицита, Минздрав Коми активно развивает целевую и контрактную подготовку медицинских специалистов.

Студентов также интересовали приоритетные направления ординатуры. Ирина Кондратьева выделила такие специальности, как врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-детский хирург и врач-неонатолог.

Обсуждая возможности для ординаторов, министр подчеркнула, что им выплачивается стипендия от образовательной организации, а также от будущего работодателя, размер которой не ниже половины академической стипендии. При необходимости, будущий работодатель может оплатить проезд обучающегося к месту прохождения практики и обратно.

В завершение встречи Ирина Кондратьева поделилась личным опытом начала профессионального пути, пожелала студентам успехов в учебе и выразила надежду увидеть их в качестве высококвалифицированных специалистов в медицинских учреждениях республики.

Главные врачи профильных учреждений также выступили перед студентами, представили свои организации и пригласили выпускников начать свою карьеру именно у них.