В Коми стартует фестиваль "Мастера искусств – селу"
- 04:30 6 февраля
- Инесса Богатая
Сыктывдинский районный дом культуры станет центром масштабного события 12 февраля. Фестиваль (6+) приурочен к Году села, объявленному главой Коми Ростиславом Гольдштейном.
В программе открытия запланированы выступления известных артистов: Веры Булышевой, Виктории Пыстиной, Государственного ансамбля «Асъя кыа», ансамблей «Северная околица» и «Зарни ёль», а также артистов филармонии, ансамбля «Парма» и Ивана Николайченко. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Коми.
В течение года лучшие театры и коллективы республики отправятся на гастроли по всему региону в рамках этого фестиваля. Четыре автоклуба обеспечат доступ к искусству даже в отдаленных деревнях.
Данный проект является частью национального проекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.
