В одном из сел Республики Коми открылся современный ФАП, предоставляющий жителям комфортные условия для получения медицинской помощи

Жители села Часово теперь могут получать базовую медицинскую помощь — от консультаций терапевта до вакцинации — в новом фельдшерско‑акушерском пункте (ФАП). Об этом сообщил республиканский Минздрав.

До открытия ФАПа почти 400 сельчан вынуждены были обращаться в ветхое здание 1998 года или в арендованное помещение без удобств.