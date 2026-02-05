В одном из сел Республики Коми открылся современный ФАП, предоставляющий жителям комфортные условия для получения медицинской помощи
- 01:00 6 февраля
- Инесса Богатая
Жители села Часово теперь могут получать базовую медицинскую помощь — от консультаций терапевта до вакцинации — в новом фельдшерско‑акушерском пункте (ФАП). Об этом сообщил республиканский Минздрав.
До открытия ФАПа почти 400 сельчан вынуждены были обращаться в ветхое здание 1998 года или в арендованное помещение без удобств.
Новый пункт стал частью масштабной программы модернизации первичного здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В здании созданы все условия для качественного обслуживания:
- кабинеты приёма с современным оборудованием (глюкометр, телекардиограф, ультрафиолетовый рециркулятор);
- процедурный кабинет;
- комната временного пребывания;
- подсобные помещения;
- безбарьерная среда для маломобильных пациентов.
Работники ФАПа подключены к информационной системе Сыктывдинской ЦРБ — их компьютеры имеют выход в интернет.
Медицинскую помощь будет оказывать акушерка Надежда Потолицына с 50‑летним стажем. Жители уже оценили комфорт нового ФАПа: в помещении есть вода, туалет, поддерживается тепло и освещение.
В рамках нацпроекта в республике планируют построить 69 ФАПов и врачебных амбулаторий, из них 10 — в текущем году.
