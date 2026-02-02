В Коми за неделю ОРВИ заболели почти 7 тысяч человек, половина из них – дети

В Коми сохраняется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, однако ситуация не вызывает серьезных опасений. За прошедшую неделю с симптомами простудных заболеваний за помощью в медицинские учреждения обратились тысячи жителей региона, причем каждый второй пациент – ребенок.

Эпидемиологическая обстановка по острым респираторным инфекциям в регионе остается спокойной, общий уровень заболеваемости почти вполовину ниже установленного порога.

Как следует из еженедельного отчета, предоставленного пресс-службой Управления Роспотребнадзора по республике, в период с 28 января по 2 февраля в поликлиники и больницы региона поступило 6 579 человек с признаками ОРВИ. Более половины от этого числа – 3 305 случаев – составили дети в возрасте до 14 лет. Таким образом, на долю несовершеннолетних пациентов пришлось 50,2% от общего количества обращений, а на взрослое население – 48,8%.

Несмотря на значительные абсолютные цифры, эпидемиологи оценивают ситуацию как благополучную. Фактический уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе на 46,5% ниже так называемого порога.

Вместе с тем, специалисты фиксируют случаи более серьезных заболеваний дыхательной системы. За отчетную неделю зарегистрировали 69 эпизодов внебольничных пневмоний. Из них 21 случай пришелся на детей и подростков в возрасте до 17 лет. Это состояние требует особого внимания и своевременного лечения.

В текущий период у пациентов также выявили грипп типа А подтипа H3N2. Параллельно в регионе активно циркулируют и другие респираторные вирусы негриппозной природы, которые также вызывают симптомы простуды.

В связи с этим надзорное ведомство в очередной раз обращается к жителям с призывом соблюдать простые, но эффективные профилактические меры. Рекомендуется чаще мыть руки с мылом, использовать средства дезинфекции, проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей, особенно с детьми, и при первых признаках недомогания обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Эти действия помогают защитить от инфекции не только себя, но и своих близких, особенно представителей уязвимых групп населения.

