В арктических поселках Коми откроют современные ФАПы

В рамках Года села в отдаленных арктических населенных пунктах Сивая Маска и Елецкий откроют современные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом информирует пресс-служба республиканского Минздрава.

Участие в нацпроекте "Долгая и активная жизнь" обеспечит в 2026 году на укрепление системы здравоохранения Коми 647, 4 миллиона рублей из различных бюджетов. Эти средства пойдут на возведение ФАПов, амбулаторий и поликлиники, а также на ремонт помещений и приобретение передового оборудования для медучреждений в городах и районах. Такую цель обозначил руководитель республики Ростислав Гольдштейн.

Каждый новый пункт будет располагать отдельными комнатами для осмотров, прививок и процедур. Дизайн объектов учитывает нужды людей с ограниченными возможностями, обеспечивая полную доступность.

Медицинские станции укомплектуют актуальной техникой, включая дефибриллятор, телекардилог, кислородный концентратор и иные приборы.