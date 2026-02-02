В арктических поселках Коми откроют современные ФАПы
- 01:00 3 февраля
- Инесса Богатая
В рамках Года села в отдаленных арктических населенных пунктах Сивая Маска и Елецкий откроют современные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом информирует пресс-служба республиканского Минздрава.
Участие в нацпроекте "Долгая и активная жизнь" обеспечит в 2026 году на укрепление системы здравоохранения Коми 647, 4 миллиона рублей из различных бюджетов. Эти средства пойдут на возведение ФАПов, амбулаторий и поликлиники, а также на ремонт помещений и приобретение передового оборудования для медучреждений в городах и районах. Такую цель обозначил руководитель республики Ростислав Гольдштейн.
Каждый новый пункт будет располагать отдельными комнатами для осмотров, прививок и процедур. Дизайн объектов учитывает нужды людей с ограниченными возможностями, обеспечивая полную доступность.
Медицинские станции укомплектуют актуальной техникой, включая дефибриллятор, телекардилог, кислородный концентратор и иные приборы.
"Возведение передовых, полностью экипированных ФАПов в Сивомаскинском и Елецком существенно улучшит качество и близость медпомощи для обитателей удаленных уголков. К ним, кстати, приписано свыше 250 человек разного возраста", – отметил решение ведомства главврач Воркутинской скорой помощи Сергей Бакаев.
В целом по региону в текущем году запланировано создание десяти инновационных медобъектов. Среди них – поликлиника в сыктывкарском Лесозаводе, две амбулатории в селах Благоево (Удора) и Пажга (Сыктывдин). Плюс семь ФАПов для поддержки жителей периферии: в Сивой Маске и Елецком (Воркута), Шошке (Княжпогостский район), Подтыбке и Богородске (Корткеросский), Важгорте (Удорский) и Верхнем Ярашъю (Усть-Куломский).
Напомним, ранее сообщалось, что в Сыктывкаре полиция задержала 19-летнего юношу, который обокрал три магазина.