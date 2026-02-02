Делегация Коми завоевала три медали на окружном первенстве по армрестлингу в Гатчине

В Ленинградской области завершились крупные межрегиональные соревнования по армрестлингу. Молодёжная команда Коми, впервые участвовавшая в турнире такого уровня, показала впечатляющий результат, завоевав две золотых и одну бронзовую награды и попав в число сильнейших в Северо-Западном федеральном округе.

Сборная региона заняла третье место в общекомандном зачёте среди юниоров и тем самым заложила прочные основы для развития этого вида спорта в республике.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, чемпионат и первенство СЗФО прошли в Гатчине. В баталиях на руках сошлись более 130 атлетов, представлявших семь регионов. Республику на этих престижных стартах представляла команда из девяти человек.

Наиболее успешно выступили юноши в рамках первенства. Они привезли домой три медали. Золотые награды высшей пробы завоевали два спортсмена. Победу в весовых категориях до 85 и до 55 килограммов одержали Виктор Трубаев и Илья Полугрудов. Бронзовую медаль получил Максим Попов (до 60 кг).

Эти высокие индивидуальные достижения позволили сборной Коми (возрастная группа 19-21 год) подняться на третью ступень пьедестала в общекомандном зачёте. Это серьёзный успех для дебютантов подобного масштабного турнира. В то же время взрослые представители региона в рамках чемпионата округа остались без наград, что говорит о высокой конкуренции и указывает на направления для дальнейшего роста.

Как отметил президент Федерации армрестлинга республики Станислав Силявко, главной задачей для команды в этом выезде было знакомство с уровнем соперников из других регионов и оценка собственных сил в борьбе с более опытными атлетами. Спортсмены довольны достигнутыми результатами, но осознают потенциал для дальнейшего развития и улучшения показателей.

Данные соревнования имели также отборочный характер. По их итогам определяли участников чемпионата и первенства России, которые состоятся в марте в Орле.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что за неделю мошенники обманули 18 жителей Коми на миллионы рублей.