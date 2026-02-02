Логотип новостного портала Прогород
За неделю мошенники обманули 18 жителей Коми на миллионы рублей

За неделю мошенники обманули 18 жителей Коми на миллионы рублейФото из архива редакции

Преступники активно используют две схемы: телефонное вымогательство с легендой о безопасных счетах и обман при покупке товаров на площадке бесплатных объявлений.

В Коми сохраняется высокий уровень активности телефонных и интернет-мошенников. Только за последние семь дней правоохранительные органы зафиксировали 18 случаев, в которых жители региона лишились своих сбережений, поверив в уловки преступников. Общий ущерб от мошеннических действий исчисляется миллионами рублей.

Как сообщает пресс-центр МВД по республике, наиболее распространённой остается схема с псевдозащитой средств. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками силовых структур или банковских отделов безопасности, и запугивают жертву вымышленными угрозами. Например, 22-летняя жительница Сыктывкара получила звонок от человека, назвавшегося сотрудником спецслужб. Он убедил её, что на её имя незаконно оформлены кредиты, а со счёта пытаются перевести деньги террористам.

Для "спасения" средств преступник под видом секретной операции велел девушке снять все накопления и даже взять микрозаймы, а затем, через несколько банкоматов, перевести полмиллиона рублей на так называемые строго охраняемые депозиты. В итоге она лишилась 260 000 рублей собственных денег и 240 000 кредитных. По схожему сценарию потеряли 130 000 рублей 23-летний работник транспортного предприятия из Ухты и более 80 000 – начинающий специалист нефтегазовой отрасли.

Вторая популярная схема связана с онлайн-покупками. 44-летний житель Сосногорска нашёл на известной площадке бесплатных объявлений продавца автозапчастей. После перехода в мессенджер по просьбе собеседника он перевел ему 40 000 рублей, после чего связь оборвалась. Аналогично поступил молодой сыктывкарец, желавший приобрести капот для машины. Он также вышел за пределы официального сайта и перевел 23 000 рублей на указанные реквизиты, после чего остался без денег и товара.

По всем этим фактам открыли уголовные дела о мошенничестве. Ведомство в очередной раз обращается к жителям с предупреждением. Любой звонок с разговором о несанкционированных кредитах или предложением перевести деньги на "безопасный счёт" – это стопроцентный обман. В таком случае нужно немедленно прекратить беседу и самостоятельно перезвонить в свой банк или в полицию.

При совершении покупок на торговых площадках необходимо оставаться в их интерфейсе. Если продавец настаивает на переходе в мессенджер, соцсети или требует перевода на карту частного лица – это явный признак аферы. Все переговоры, согласование условий и оплата должны происходить только через официальные и защищённые сервисы выбранной платформы. Внимательность и скептицизм остаются главной защитой от финансовых потерь.

