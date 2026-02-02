За неделю мошенники обманули 18 жителей Коми на миллионы рублей

В Коми сохраняется высокий уровень активности телефонных и интернет-мошенников. Только за последние семь дней правоохранительные органы зафиксировали 18 случаев, в которых жители региона лишились своих сбережений, поверив в уловки преступников. Общий ущерб от мошеннических действий исчисляется миллионами рублей.

Преступники активно используют две схемы: телефонное вымогательство с легендой о безопасных счетах и обман при покупке товаров на площадке бесплатных объявлений.

Как сообщает пресс-центр МВД по республике, наиболее распространённой остается схема с псевдозащитой средств. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками силовых структур или банковских отделов безопасности, и запугивают жертву вымышленными угрозами. Например, 22-летняя жительница Сыктывкара получила звонок от человека, назвавшегося сотрудником спецслужб. Он убедил её, что на её имя незаконно оформлены кредиты, а со счёта пытаются перевести деньги террористам.

Для "спасения" средств преступник под видом секретной операции велел девушке снять все накопления и даже взять микрозаймы, а затем, через несколько банкоматов, перевести полмиллиона рублей на так называемые строго охраняемые депозиты. В итоге она лишилась 260 000 рублей собственных денег и 240 000 кредитных. По схожему сценарию потеряли 130 000 рублей 23-летний работник транспортного предприятия из Ухты и более 80 000 – начинающий специалист нефтегазовой отрасли.

Вторая популярная схема связана с онлайн-покупками. 44-летний житель Сосногорска нашёл на известной площадке бесплатных объявлений продавца автозапчастей. После перехода в мессенджер по просьбе собеседника он перевел ему 40 000 рублей, после чего связь оборвалась. Аналогично поступил молодой сыктывкарец, желавший приобрести капот для машины. Он также вышел за пределы официального сайта и перевел 23 000 рублей на указанные реквизиты, после чего остался без денег и товара.

По всем этим фактам открыли уголовные дела о мошенничестве. Ведомство в очередной раз обращается к жителям с предупреждением. Любой звонок с разговором о несанкционированных кредитах или предложением перевести деньги на "безопасный счёт" – это стопроцентный обман. В таком случае нужно немедленно прекратить беседу и самостоятельно перезвонить в свой банк или в полицию.

При совершении покупок на торговых площадках необходимо оставаться в их интерфейсе. Если продавец настаивает на переходе в мессенджер, соцсети или требует перевода на карту частного лица – это явный признак аферы. Все переговоры, согласование условий и оплата должны происходить только через официальные и защищённые сервисы выбранной платформы. Внимательность и скептицизм остаются главной защитой от финансовых потерь.

