Водитель Ford Mondeo погиб в лобовом столкновении на трассе в Коми

Водитель Ford Mondeo погиб в лобовом столкновении на трассе в КомиФото Госавтоинспекции по Коми

Мужчина не справился с управлением на дороге Сыктывкар – Киров, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai.

На трассе федерального значения "Вятка" в Прилузском районе Коми произошла страшная авария со смертельным исходом. Вечером в воскресенье, 1 февраля, столкнулись две легковушки, один из участников происшествия погиб на месте, а двое других людей были доставлены в медицинское учреждение с серьезными повреждениями.

Как следует из информации, предоставленной пресс-службой Госавтоинспекции по республике, трагедия случилась в 21:15. Водитель 1983 года рождения за рулем Ford Mondeo двигался в сторону Кирова. На 567 километре трассы он не удержал контроль над своим транспортным средством, в результате чего машина оказалась на полосе, предназначенной для встречного потока.

Именно там и произошло жесткое лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Creta. Удар был настолько сильным, что мужчина, управлявший "американцем", скончался до прибытия бригады экстренной медицинской помощи.

Люди, находившиеся в салоне второй иномарки, получили многочисленные травмы, но остались живы. Водитель 2000 года рождения был госпитализирован с закрытой травмой голеностопных суставов, ушибом поясничного отдела позвоночника и повреждением левого колена. Его пассажирка, женщина 1978 года рождения, также попала в больницу. Ей диагностировали ЧМТ, сотрясение мозга, подкожную гематому в области лба и лица, а также травмы живота и грудной клетки.

Важным обстоятельством, которое, вероятно, предотвратило более страшный исход для людей в Hyundai, стало то, что оба они в момент удара были пристегнуты ремнями безопасности. Эта простая мера позволила избежать фатальных последствий.

В сводке также приводятся данные о водителе, погибшем за рулем Ford. Его стаж вождения составлял 14 лет – права он получил в 2012 году. За весь период управления автомобилем он привлекался к ответственности пятнадцать раз, причем лишь один раз в течение последнего года. Конкретные причины, по которым он не справился с управлением на трассе в темное время суток, устанавливаются следствием.

