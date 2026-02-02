Пилот из Коми занял четвертое место на ледовом этапе чемпионата страны в Казани

Спортсмены из Коми продолжают достойно выступать на крупнейших стартах. После выступления в Тольятти наша команда оперативно переместилась в Казань для участия в квалификации второго этапа национального чемпионата по ледовым трековым гонкам. На этой сложной трассе честь региона отстаивал действующий победитель республиканской серии прошлого года Сергей Шерстобитов.

Как следует из сообщения, опубликованного спортивным клубом "СуперШип", за плечами пилота находилась надежная команда профессионалов, обеспечивавшая его выступление. В ее состав вошли представитель (споттер) Иван Турышев, который также является президентом Федерации автоспорта Коми, электрик Александр Курош – сам участник гонок под номером 86, и механик Алексей Агафонов. Такая слаженная работа всего коллектива стала важным залогом достигнутого результата.

Соревнования в Казани отличались высоким накалом борьбы и серьезным уровнем конкуренции. На ледяную трассу вышли титулованные соперники со всех уголков страны, что делало каждую позицию в протоколе особенно ценной. В этой напряженной битве характеров и техники Сергею Шерстобитову удалось показать отличный результат. По итогам этапа он занял почетное четвертое место, войдя в число сильнейших пилотов страны.

Такой исход гонки организаторы и болельщики расценивают как значительный успех. Быть в первой пятерке на соревнованиях всероссийского масштаба – это весомое достижение, которое демонстрирует высокий уровень профессионализма как самого спортсмена, так и всей школы автоспорта республики. Этот результат подтверждает, что регион готов готовить гонщиков, способных конкурировать с лучшими.

Особую благодарность команда выразила всем, кто обеспечил слаженную работу на этапе. Отмечается, что каждый член коллектива отработал как единый и точный механизм, что и позволило добиться столь высокого места. Несмотря на то, что пьедестал почета остался в шаге от него, занятая позиция приносит важные очки в общий зачет чемпионата, бесценный опыт и служит подтверждением зрелищной и упорной борьбы.

