Съездила на сбор мандаринов в Абхазию: сколько можно заработать - рассказ туриста

Найти такое место самостоятельно – задача почти невыполнимая, ведь хозяева ценят проверенных людей. Благодаря друзьям, передо мной открылась дверь в этот мир, и я погрузилась в самое сердце абхазской жизни.

Абхазия влекла меня не глянцевыми пляжами, а возможностью прожить зиму иначе – не в роли туриста, а как часть этой земли, сборщик мандаринов. Когда друзья, опытные "ветераны" сбора урожая, предложили окунуться в этот цитрусовый водоворот, я не раздумывала.

Однако работа оказалась далеко не прогулкой по солнечному саду. Каждый мандарин нужно срезать аккуратно, почти с любовью, чтобы не повредить ни его, ни ветку, обязательно сохраняя хвостик – залог его долгой жизни. Ведра наполнялись тяжестью сочных плодов, которые бережно пересыпались в ящики, словно драгоценные камни. Деревья тянулись к солнцу, и стремянка стала моим постоянным спутником, перемещаясь со мной от дерева к дереву.

Подъем в 6 утра, закат в 5 вечера – мой график подчинился солнцу. Бывали, конечно, и "оазисы" облегчения – низкорослые деревья, склоняющиеся к земле, или гостеприимные хозяева, предлагавшие домашнее вино и готовность помочь. В среднем, день приносил около 2000 рублей, словно небольшую горсть абхазского золота.

Привычное понимание выходных перевернулось. Пока все отдыхали, сборщики трудились, ведь солнце – главный союзник. Мы следили за прогнозом погоды не как туристы, мечтающие о пляже, а как земледельцы, судьба урожая которых зависит от капризов природы.

Важно понимать: это не стабильная зарплата, а сдельная оплата. Я сразу решила – не буду гнаться за каждой копейкой, ведь Абхазия манила не только работой, но и возможностью исследовать её красоты.

Свободное время: от колоритных рынков до запеченных каштанов

За продуктами мы отправлялись на рынок в Сухуме – это не просто покупка, а целое приключение. Я всегда старалась торговаться, общалась с продавцами, и в итоге на моем столе появлялись самые свежие и вкусные продукты по лучшей цене. Недавно открыла для себя каштаны (100 руб./кг), запекла их в печи – получился настоящий зимний деликатес.

Жили мы не в шумном Сухуме, а в тихом и живописном поселке Агудзера, всего в 20 километрах от столицы – идеальное место, чтобы почувствовать настоящий ритм жизни.

Абхазия глазами работника: плюсы и минусы

Плюсы:

Мягкая зима: в декабре днем +8°C, ночью +5°C – почти весна. Снег на побережье – скорее легенда, чем реальность.

Доступное жилье: двухкомнатная квартира обходилась нам в 10 000 руб. в месяц – вполне приемлемо.

Вкусная и недорогая еда: рынки и магазины пестрят свежими овощами, зеленью, сырами и молочной продукцией. Много турецких товаров, но качество отличное.

Природа и оздоровление: летом – горы и море, зимой – термальные источники. Бесплатный источник Бабушара – для любителей дикой природы, а платный Кындыг (200 руб.) – для тех, кто ценит комфорт.

Минусы:

Дорогая связь: интернет обходится минимум в 1000 руб. Местные операторы ("Аквафон" и "А-мобайл") не предлагают выгодных тарифов.

Отсутствие больших торговых центров: найти недорогую и качественную одежду – не самая простая задача.

Частые отключения электричества: это настоящая проблема, ведь от него зависит всё – водоснабжение, отопление, приготовление пищи.

Проблемы с общественным транспортом: передвигаться можно на своей машине или попутках.

Стоит ли ехать в Абхазию за заработком?

Для меня это был ценный опыт, гораздо более глубокий, чем просто недельный отпуск. Разбогатеть здесь вряд ли получится, но впечатлений и эмоций хватит на годы вперед.

Совет: Сезонная работа в Абхазии – это возможность увидеть страну изнутри, но помните, что заработок нестабилен и зависит от погоды и урожая. Перед поездкой стоит заранее договориться о жилье и условиях работы, а также оформить медицинскую страховку. Важно также проявлять уважение к местным традициям и обычаям – это залог успешного и приятного пребывания в этой гостеприимной стране.

