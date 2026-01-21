В Коми бывший сотрудник МВД осужден за разглашение гостайны
- 16:30 21 января
- Инесса Богатая
Бывший работник правоохранительных органов признан виновным в разглашении засекреченных сведений, сообщает Верховный суд региона. Уголовное дело инициировано и расследовано региональным управлением ФСБ.
Следствие установило, что обвиняемый, нарушив обязательства о неразглашении секретных данных, скопировал тайный документ на свой мобильный телефон и переслал снимок через мессенджер лицу, у которого отсутствовал допуск к подобной информации.
Суд вынес приговор, признав мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.
Напомним, ранее сообщалось, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании убийства 14-летней девочки в Инте. Подозреваемого 38-летнего душегуба задержали. Известно, что мужчина жил по соседству с семьей погибшей.