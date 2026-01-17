Муниципалитеты Коми перекредитовались: долг банкам растет, а бюджету – снижается

Субъекты региона в 2025 году провели масштабную реструктуризацию своих долгов. Общая задолженность городов и районов выросла на 6% и на 1 января 2026 года составила 4 миллиарда 666 миллионов рублей.

Благодаря федеральной поддержке муниципалитеты активно замещали коммерческие кредиты более выгодными бюджетными займами. В результате задолженность перед бюджетом сократилась с 1,2 миллиарда до 751 миллиона рублей. Об этом пишет БНК.