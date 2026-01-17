Логотип новостного портала Прогород
Муниципалитеты Коми перекредитовались: долг банкам растет, а бюджету – снижается

Муниципалитеты Коми перекредитовались: долг банкам растет, а бюджету – снижаетсяФото из архива Pro Города

Субъекты региона в 2025 году провели масштабную реструктуризацию своих долгов. Общая задолженность городов и районов выросла на 6% и на 1 января 2026 года составила 4 миллиарда 666 миллионов рублей.

Благодаря федеральной поддержке муниципалитеты активно замещали коммерческие кредиты более выгодными бюджетными займами. В результате задолженность перед бюджетом сократилась с 1,2 миллиарда до 751 миллиона рублей.  Об этом пишет БНК.

Однако, параллельно наблюдалось существенное увеличение задолженности перед коммерческими банками – с 2,8 млрд до 3,9 млрд рублей. По состоянию на начало 2026 года, банковские кредиты имели пять муниципалитетов республики: Сыктывкар (1 млрд 972 млн), Воркута (845 миллионов), Усинск (607 млн), Ухта (450 млн) и Усть-Вымский район (40 млн). Сысольский район сумел полностью погасить задолженность перед банками.

Наиболее закредитованным муниципалитетом остается столица Коми, на долю которой приходится 46% от общей суммы долга городов и районов республики – 2 миллиарда 157 миллионов рублей. Далее следуют Воркута (970 млн) и Усинск (786 млн). При этом, два муниципалитета, Прилузский и Троицко-Печорский районы, не имеют долгов вовсе.

