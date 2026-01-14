Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Жители Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз

Жители Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз Фото "Про Город"

"Ростелеком Контакт-центр" подвел итоги новогодней акции. Компания зафиксировала 242 тысячи звонков, что на 60% больше, чем в 2024 году. Проект, реализованный в четвертый раз при поддержке Тематического парка "Дед Мороз", обработал за все время свыше 562 тысяч звонков.

Наибольшую активность проявили дети из Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей. Юные абоненты делились мечтами о смартфонах, игрушках и домашних питомцах, а некоторые просили удивить их сюрпризом. Также отмечается, что дети из Республики Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз. 

Среди запоминающихся звонков – просьбы о спортивной обуви, гитаре и даже двух смартфонах. Самыми активными пользователями стали дети от шести до десяти лет, за ними – малыши до пяти лет, что соответствует данным о раннем использовании цифровых технологий поколением Альфа.

Генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Александр Святец отметил, что горячая линия стала современной альтернативой письмам Деду Морозу и позволяет тестировать голосовых роботов и речевую аналитику. Система достигла высокого уровня распознавания речи даже маленьких детей.

Интеллектуальные голосовые помощники, разработанные "Ростелеком Контакт-центром", способны распознавать речь, понимать запросы и поддерживать естественный диалог. Речевая аналитика помогает обрабатывать обращения, собирать статистику и оптимизировать работу линии.

Напомним, ранее сообщалось, что новогодняя сказка на Стефановской площади продолжит радовать жителей Сыктывкара до 1 февраля.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+