Жители Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз

"Ростелеком Контакт-центр" подвел итоги новогодней акции. Компания зафиксировала 242 тысячи звонков, что на 60% больше, чем в 2024 году. Проект, реализованный в четвертый раз при поддержке Тематического парка "Дед Мороз", обработал за все время свыше 562 тысяч звонков.

Наибольшую активность проявили дети из Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей. Юные абоненты делились мечтами о смартфонах, игрушках и домашних питомцах, а некоторые просили удивить их сюрпризом. Также отмечается, что дети из Республики Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз.