Жители Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз
- 10:45 14 января
- Инесса Богатая
"Ростелеком Контакт-центр" подвел итоги новогодней акции. Компания зафиксировала 242 тысячи звонков, что на 60% больше, чем в 2024 году. Проект, реализованный в четвертый раз при поддержке Тематического парка "Дед Мороз", обработал за все время свыше 562 тысяч звонков.
Наибольшую активность проявили дети из Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, Краснодарского края, Челябинской и Свердловской областей. Юные абоненты делились мечтами о смартфонах, игрушках и домашних питомцах, а некоторые просили удивить их сюрпризом. Также отмечается, что дети из Республики Коми позвонили Деду Морозу более 1,1 тысячи раз.
Среди запоминающихся звонков – просьбы о спортивной обуви, гитаре и даже двух смартфонах. Самыми активными пользователями стали дети от шести до десяти лет, за ними – малыши до пяти лет, что соответствует данным о раннем использовании цифровых технологий поколением Альфа.
Генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра" Александр Святец отметил, что горячая линия стала современной альтернативой письмам Деду Морозу и позволяет тестировать голосовых роботов и речевую аналитику. Система достигла высокого уровня распознавания речи даже маленьких детей.
Интеллектуальные голосовые помощники, разработанные "Ростелеком Контакт-центром", способны распознавать речь, понимать запросы и поддерживать естественный диалог. Речевая аналитика помогает обрабатывать обращения, собирать статистику и оптимизировать работу линии.
