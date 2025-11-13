Житель Коми предстанет перед судом за случайное убийство при ремонте ЗИЛа

В Печоре перед судом предстанет 54-летний местный житель, обвиняемый в непредумышленном убийстве. Прокуратура Печорского района утвердила обвинительное заключение по данному делу, возбужденному по статье 109 часть 1 УК РФ.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 12 июля текущего года в деревне Медвежская. Обвиняемый, оказывая помощь товарищу в ремонте автомобиля ЗИЛ-131, решил проверить давление в тормозной системе. Для этого он попытался завести двигатель напрямую, используя отвертку для замыкания контактов стартера. Как установило следствие, мужчина не убедился в безопасности своих действий, не зафиксировал колеса грузовика и не предусмотрел мер для предотвращения его неконтролируемого движения.