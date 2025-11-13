Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми разрабатывают стратегию развития здравоохранения до 2030

В Коми разрабатывают стратегию развития здравоохранения до 2030 Фото пресс-службы главы Коми

Документ будет базироваться на советах и рекомендациях, подготовленных федеральными экспертами, которые провели глубокий и всесторонний анализ здравоохранения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Итоги масштабного исследования системы здравоохранения Республики Коми Ростислав Гольдштейн рассмотрел во время встречи с Ольгой Кобяковой, директором Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ).

С июля 2025 года федеральные специалисты работали непосредственно в медицинских организациях региона, изучая положение дел изнутри. Анализ охватывал семь основных областей: медико-демографические показатели, степень удовлетворенности населения медицинской помощью, кадровое обеспечение, финансовое обеспечение отрасли, внедрение цифровых технологий, организация и предоставление медицинской помощи, а также управление обеспечением лекарственными препаратами.

Собранные сведения и экспертные оценки станут основой для формирования Стратегии развития здравоохранения в Республике Коми. Данный программный документ определит конкретные меры по усовершенствованию (модернизации) отрасли до 2030 года.

"Задача, стоящая перед Правительством Коми, – упорядочить сферу здравоохранения, гарантировать доступность медицинских услуг каждому жителю республики и значительно улучшить его качество. Разработка и воплощение в жизнь Стратегии – часть той масштабной работы, которую мы осуществляем в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"", – отметил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми экс-руководитель СПК обвиняется в невыплате зарплат сотрудникам.  

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+