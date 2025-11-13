В Коми разрабатывают стратегию развития здравоохранения до 2030

Документ будет базироваться на советах и рекомендациях, подготовленных федеральными экспертами, которые провели глубокий и всесторонний анализ здравоохранения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Итоги масштабного исследования системы здравоохранения Республики Коми Ростислав Гольдштейн рассмотрел во время встречи с Ольгой Кобяковой, директором Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ).

С июля 2025 года федеральные специалисты работали непосредственно в медицинских организациях региона, изучая положение дел изнутри. Анализ охватывал семь основных областей: медико-демографические показатели, степень удовлетворенности населения медицинской помощью, кадровое обеспечение, финансовое обеспечение отрасли, внедрение цифровых технологий, организация и предоставление медицинской помощи, а также управление обеспечением лекарственными препаратами.

Собранные сведения и экспертные оценки станут основой для формирования Стратегии развития здравоохранения в Республике Коми. Данный программный документ определит конкретные меры по усовершенствованию (модернизации) отрасли до 2030 года.