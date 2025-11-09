Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Коми объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Коми объявили штормовое предупреждение из-за непогодыФото из архива редакции

Мощный циклон принесет в регион сильный ветер, метель и обильные осадки. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в северных и центральных районах, где порывы воздуха могут достигать 22 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов, с вечера 9 ноября до конца дня 10 ноября в северных и отдельных центральных территориях ожидается усиление юго-восточного и южного ветра. Его порывы составят 15-18 метров в секунду, а в Воркутинском районе сила может достигнуть 17-22 метров в секунду. Явление будет сопровождаться метелью, которая ухудшит видимость на дорогах до 500-1000 метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Одновременно с ухудшением видимости из-за ветра с вечера 9 ноября до утра 10 ноября на значительной территории региона прогнозируются интенсивные осадки. За 12 часов в отдельных локациях может выпасть от 6 до 10 миллиметров снега. Под удар непогоды попадают Усть-Цилемский, Ижемский, Печорский, Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Корткеросский районы и город Сыктывкар.

Главное управление МЧС России по Республике Коми разработало для населения рекомендации. Спасатели советуют отказаться от походов в лес и посещения массовых мероприятий. Автомобилистам следует убрать транспорт из-под деревьев и слабо закрепленных конструкций. На улице необходимо обходить шаткие строения и рекламные щиты.

В связи с вероятностью перебоев в электроснабжении, жителям стоит подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость. Отправляться в длительные путешествия на автомобиле в такую погоду опасно.

Спасательные ведомства переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные происшествия. Для вызова экстренных служб действует единый номер “112”.

Ранее мы сообщали, что прямое воздушное сообщение между Сыктывкаром и Воркутой возобновлено

...

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+