В Коми объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
- 20:30 9 ноября
- Настя Соловьёва
Мощный циклон принесет в регион сильный ветер, метель и обильные осадки. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в северных и центральных районах, где порывы воздуха могут достигать 22 метров в секунду.
Согласно прогнозу метеорологов, с вечера 9 ноября до конца дня 10 ноября в северных и отдельных центральных территориях ожидается усиление юго-восточного и южного ветра. Его порывы составят 15-18 метров в секунду, а в Воркутинском районе сила может достигнуть 17-22 метров в секунду. Явление будет сопровождаться метелью, которая ухудшит видимость на дорогах до 500-1000 метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Одновременно с ухудшением видимости из-за ветра с вечера 9 ноября до утра 10 ноября на значительной территории региона прогнозируются интенсивные осадки. За 12 часов в отдельных локациях может выпасть от 6 до 10 миллиметров снега. Под удар непогоды попадают Усть-Цилемский, Ижемский, Печорский, Удорский, Княжпогостский, Усть-Вымский, Сыктывдинский, Корткеросский районы и город Сыктывкар.
Главное управление МЧС России по Республике Коми разработало для населения рекомендации. Спасатели советуют отказаться от походов в лес и посещения массовых мероприятий. Автомобилистам следует убрать транспорт из-под деревьев и слабо закрепленных конструкций. На улице необходимо обходить шаткие строения и рекламные щиты.
В связи с вероятностью перебоев в электроснабжении, жителям стоит подготовиться к возможным отключениям электроэнергии. Водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию и снизить скорость. Отправляться в длительные путешествия на автомобиле в такую погоду опасно.
Спасательные ведомства переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные происшествия. Для вызова экстренных служб действует единый номер “112”.
