В Коми объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Мощный циклон принесет в регион сильный ветер, метель и обильные осадки. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в северных и центральных районах, где порывы воздуха могут достигать 22 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов, с вечера 9 ноября до конца дня 10 ноября в северных и отдельных центральных территориях ожидается усиление юго-восточного и южного ветра. Его порывы составят 15-18 метров в секунду, а в Воркутинском районе сила может достигнуть 17-22 метров в секунду. Явление будет сопровождаться метелью, которая ухудшит видимость на дорогах до 500-1000 метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.