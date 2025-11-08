В Коми появится передвижной пункт полиции
- 23:00 8 ноября
- Инесса Богатая
Он поступит в регион уже в декабре. Его планируется задействовать для осуществления деятельности в отдаленных населенных пунктах и на трассах, ведущих в республику. Об этом сообщает "БНК".
По словам временно исполняющего обязанности главы Министерства юстиции Коми Алексея Осташова, данный передвижной комплекс будет оснащен всем необходимым оборудованием, включая санузел, места для отдыха и сна, а также автономный генератор электроэнергии. Мобильный пункт будет разделен на служебную зону и зону отдыха.
На приобретение мобильного пункта полиции было выделено свыше 10, 5 миллионов рублей. Первоначальная цена аукциона составляла примерно 14, 9 миллиона рублей. Поставщиком выступила компания "Автоуслуги" из Нижегородской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми активно модернизируют полицейские участки.