В Коми появится передвижной пункт полиции

Он поступит в регион уже в декабре. Его планируется задействовать для осуществления деятельности в отдаленных населенных пунктах и на трассах, ведущих в республику. Об этом сообщает "БНК".

По словам временно исполняющего обязанности главы Министерства юстиции Коми Алексея Осташова, данный передвижной комплекс будет оснащен всем необходимым оборудованием, включая санузел, места для отдыха и сна, а также автономный генератор электроэнергии. Мобильный пункт будет разделен на служебную зону и зону отдыха.